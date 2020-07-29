2020-07-29T23:59:04+03:00
Звезды

"На себя не похожа": похудевшая Мария Порошина поразила внезапным преображением

Многодетная мама появилась на публике со звездой фильма "Аритмия"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Мария ПорошинаАктриса Мария ПорошинаФото: Instagram.com
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Глядя на Марию Порошину, сложно поверить в то, что она является многодетной мамой. От первого мужа Гоши Куценко у нее есть дочь Полина. В браке с актером Ильей Древновым она родила троих дочерей - Серафиму, Аграфену и Глафиру. А в январе 2019 года у артистки появился на свет долгожданный сын Андрей. Рождение пятерых детей ничуть не сказалось на фигуре актрисы. Она прекрасно выглядит. А на одном из последних снимков ее и вовсе не узнали.

Мария Порошина предстала перед публикой в компании актера Александра Самойленко. Он нежно обнимает артистку за талию.

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Мария Порошина сильно изменилась
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Мария для выхода в свет выбрала нежно-сиреневое платье. Невооруженным глазом видно, что она сильно похудела и загорела. Более того, она снова стала блондинкой.

Поклонники с трудом узнали в актрисе свою любимицу. "Маша на этом фото, вообще на себя не похожа", "Прекрасно выглядите, Мария", "Поразительно. И это мама пятерых детей. Очуметь какая красивая!", "Похожи на Мэрилин", "Вы супер", "Прекрасна!", "Мария то брюнетка, то блондинка, не успеваешь привыкнуть", "Как же вы похорошели после родов", - обсуждают фолловеры неожиданное преображение актрисы.

Сама артистка не раз заявляла, что проститься с лишним весом ей помогло участие в проекте "Танцы со звездами". Родив пятого ребенка в 45 лет, Порошина довольно долго не могла вернуться в прежнюю форму. Участие в танцевальном телеконкурсе быстро решило эту проблему. Мария сутками репетировала и почти не отдыхала. Актриса сбросила более шести килограммов. "В любом случае то, что у меня набралось во время беременности и после родов, ушло. Сейчас вешу столько же, сколько в 10-м классе", - хвасталась Порошина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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