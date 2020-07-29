2020-07-29T23:30:27+03:00
Происшествия

"Уплыл на остров и не вернулся": Турист из Москвы пропал без вести в Новгородской области

Родственники мужчины готовы оказать финансовую помощь поисково-спасательным отрядам [видео]
Юлия КЕКОВА
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Пётр Козин пропал без вести в Нижегородской области. Фото: предоставлено родственникамиПётр Козин пропал без вести в Нижегородской области. Фото: предоставлено родственниками
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В Новгородской области без вести пропал человек - 32-летний Козин Пётр Владимирович.

Как сообщили kp.ru родственники и друзья, последний раз туриста из Москвы видели 26 июля 2020 года в районе 17:00 часов. Мужчина уплыл без лодки на один из близлежащих островов и не вернулся, с собой у него ничего не было.

Место, где последний раз видели мужчину.Фото: скрин карты, предоставлено родственниками

Место, где последний раз видели мужчину.Фото: скрин карты, предоставлено родственниками

Есть предположение, что он мог заблудиться в лесу.

Благодаря тому, что своевременно удалось достучаться до первых лиц правоохранительных органов, администрации и МЧС региона, третьи сутки идут поиски на воде, однако не хватает людей для поисков на суше, а именно - тех, кто мог бы помочь искать Петра в лесистой местности.

Козин Пётр худощавого телосложения, его рост примерно 187 сантиметров, на лице имеется небольшая щетина. По словам матери, он спортсмен, не пьет и не курит, выпускник МГУ, профессиональный футболист, инструктор по спорту.

Всех, кто видел Петра или что-то знает о его местонахождении, просьба откликнуться. Фото: предоставлено родственниками

Всех, кто видел Петра или что-то знает о его местонахождении, просьба откликнуться. Фото: предоставлено родственниками

Родственники готовы оказать финансовую помощь поисково-спасательным отрядам и просят откликнуться тех, кто может помочь в поисках на месте.

Место поисков - Новгородская область, Демянский район, деревня Балуево.

Если вы или ваши знакомые видели Петра, или вам что-либо известно о его местонахождении, или вы готовы помочь в его поисках, просьба позвонить по номеру телефона: +7 926 181-63-02 (Андрей).

Видеообращение матери пропавшего в Новгородской области туриста из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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