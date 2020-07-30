TikTok в партнерстве с hh.ru и образовательными партнерами проводит #ДеньКарьеры

С 29 июля по 8 августа в TikTok пройдет кампания #ДеньКарьеры, предоставляющая возможность пользователям получить полезные карьерные советы от профессионалов и узнать больше о разных профессиях. Кампания проходит в рамках образовательной инициативы платформы TikTok Универ, которая призвана мотивировать пользователей и организации делиться знаниями в TikTok, стимулировать развитие новых креативных подходов к обучению и в полной мере раскрыть потенциал короткого видеоконтента в образовательных целях.

В официальном аккаунте крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в TikTok 29 июля пользователи смогут присоединиться к прямой трансляции эксперта, посвященной ситуации на рынке труда молодых специалистов. Кроме того, полезные советы по выбору карьерных траекторий от экспертов hh.ru будут доступны в формате коротких видеороликов в официальном аккаунте платформы в TikTok.

Чтобы погрузить пользователей в разные профессии, в кампании #ДеньКарьеры также примет участие ряд образовательных учреждений, которые поделятся своей экспертизой в разных профессиональных областях.

Также к кампании #ДеньКарьеры присоединятся креаторы платформы, представляющие самые разные профессии: они поделятся личным опытом работы в профессии в своих аккаунтах под хэштегом #ДеньКарьеры и в формате прямых эфиров TikTok Live.

TikTok приглашает всех пользователей поделиться собственным профессиональным опытом: те, кто уже нашел свое призвание, могут рассказать о своей работе в формате короткого ролика и опубликовать его с хэштегом #ДеньКарьеры. Видео с этим хэштегом уже набрали более 3 миллионов просмотров.