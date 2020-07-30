Дегтярев — Шнурову: про протесты в Хабаровске, баню с Жириновским и предложение Путина стать губернатором

Рокер и генпродюсер канала RTVI Сергей Шнуров на пару дней прилетал в неспокойный Хабаровский край. Прогулялся по улицам с протестующими, пофоткался с горожанами, пообщался с журналистами. А потом — отправился на интервью к врио губернатора Михаилу Дегтяреву.

«КП» приводит самые интересные фрагменты их разговора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792844" frameborder="0"></iframe> Сергей Шнуров на митинге в Хабаровске.В Хабаровске рок-музыкант Шнур ушел в народ с криками «Я вас люблю»

С ГУБЕРНАТОРОМ НА «ТЫ»

Шнуров: Ну, раз пошла такая пьянка, можем мы перейти на «ты»?!

Дегтярев: Давай. (Дегтярев махнул рукой).

Ш: Ну, приветствую, герой нашего времени.

Д: Приветствую и тебя в Хабаровском крае. Лучшем крае земли.

Ш: Спасибо. Первый вопрос. Сформулирую его так: я из Петербурга, как вы, естественно, в курсе, да? И мне в общем-то понятно, почему хабаровчане выходят на площадь и требуют прислушаться к их голосу. Мы, как провинциалы, не очень любим, когда нам что-то насаждают из Москвы. Вы понимаете эту проблему?

Д: Конечно, я же сам провинциал. Родился и вырос в Самаре с перерывами на Ульяновск, Йемен - это такая страна.

ЗАЧЕМ ВСЕХ ТРОЛЛИТЬ

Ш: Ну, вы понимаете, что люди в принципе Москву не воспринимают, как начальство, и не любят. Москва - по кому звонят колокола. И вот им присылают человека, который собирался полететь в космос. А он прилетает в Хабаровск и начинает всех «троллить». Про голубей, про баню. Это что все такое?

Д: Это общение с людьми. А про Москву, чтобы тему закрыть. Несмотря на то, что и у меня было подозрительное отношение к «варягам»: к нам в Самару тоже присылали губернатором Владимира Артякова из Ростехнологий. Но ничего, работал: многое построил, его вспоминают хорошо. А в Хабаровском крае, может быть просто забыли люди, поколение новое выросло, за 30 лет у них первый такой опыт - получить руководителя из другого региона. Хотя, был здесь случай: Алексей Клементьевич Черный, руками которого здесь многое построено. Включая и это здание. Он вообще был с Черновцов, с Украины. (на самом деле из города Корюковка Черниговской области УССР - прим.Ред.).

Ш: Мне интересно, это было осознанное прямое решение, пойти сразу, можно сказать, в конфликт с местными жителями? Вас же сюда прислали, чтобы конфликт как-то уладить. А вы раз - и масло сразу в огонь!

Д: А кто сказал, что подлил масла? У меня очень много сейчас общения с людьми. В глубинке тут был, все выходные на востоке края, на берегу Татарского пролива. И тут выхожу, с удовольствием прогуливаюсь, с людьми общаюсь. Многим нравится. С юмором отношусь вот к этой ситуации, в которую попал лично я. Не к людям с юмором, а к себе. Ну, действительно, есть у меня чувство юмора.

ЭТО ССЫЛКА?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792786" frameborder="0"></iframe> Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала.

Ш: А вообще, как вы в эту ситуацию угодили?

Д: Голуби, во! (Дегтярев снова показывает вверх большой палец руки).

Ш: Каким образом вас сюда занесло?! (Шнуров опять незаметно для себя переходит на «Вы»). Вы сидели в Госдуме, председатель комитета по физкультуре, спорту туризму и делам молодежи. Место теплое. И вас посылают сюда, и соглашаетесь ехать. У вас же дети?!

Д: Да, четверо сыновей.

Ш: Они приехали уже сюда?

Д: Нет, они с женой в Москве.

Ш: А они будут учиться в хабаровской школе?

Д: Посмотрим. С женой еще не обсуждал, но я не против, чтобы они сюда приехали. Жена сказала, что она, как жена декабриста, готова прилететь хоть завтра.

Ш: То бишь вы воспринимаете это как ссылку?

Д: Ну почему? Это жена воспринимает так. А я воспринимаю как огромный вызов мне лично, как руководителю, и доверие большое президента России. Представляете, какой уровень принятия решения, сколько он разных кандидатур выбирал, перебирал. Не знаю, как у него это происходит. Но когда он остановил выбор на мне, я об этом узнал, то, конечно, сразу согласился.

Ш: Но ни для никого не секрет, что выбиралась кандидатура так: есть партия ЛДПР, которая не сильно обладает яркими личностями. Есть Владимир Вольфович - большая звезда, вторым идете вы. Выбор очевиден.

Д: Не знаю, вторым или третьим. Не замерял. (Дегтярев явно смутился).

Владимир Жириновский на трибуне Госдумы.Фото: Евгения ГУСЕВА

ПРО ЗАЩИТНИКОВ ФУРГАЛА

Ш: Вот вы приезжаете сюда и протесты усиливаются, а не гаснут. То бишь задача выполнена или нет?!

Д: А кто сказал, что они усиливаются?

Ш: Пресса пишет.

Д: Какая?

Ш: Ну, какая.

Д: Федеральная. Оценки разнятся. Одни пишут, что удалось этим решением хабаровчан успокоить после ареста моего одного из ближайших соратников, другие - что нет. Буду откровенен: мы 10 лет были знакомы, я у него тут не раз бывал.

Ш: А почему вы не в майке «Я-мы-Сергей Фургал»?

Д: Потому что я должностное лицо. На мне очень большой груз ответственности. Его задержание меня повергло в шок, резануло по сердцу, и я желаю ему удачи. Но по УПК (уголовно-процессуальному кодексу) не могу ничего комментировать.

Тысячи хабаровчан уже много дней выходят на протестные шествия.Фото: Борис КОКУРИН

Ш: А вы бы не могли присоединиться к мнению местных жителей, которые требуют проведения суда над Фургалом в Хабаровске?

Д: Не могу. Максимум, что я способен сказать: открытый суд - разумное требование.

Ш: Почему вы тогда не можете выйти и поддержать? Объединиться с местными жителями?

Д: Вчера был. Три дня об это говорю, напрямую через социальные сети. СМИ тут разные, многие мои слова были склеены, исковерканы. Я за открытый диалог с народом через социальные сети - инстаграм. Но выхожу к людям и сам. Даже ночью.

Ш: От вас этого и ждали. Народ выходил на площадь и кричал: выходи, выходи…а вы как такая невеста не очень стремились.

Д: Это кресло ко многому обязывает. Когда зашел в этом кабинет, фотографировал. Весь стол был документами завален. Метр был бумаг. Среди них письма, проекты, постановления, согласования. Даже военного комиссара пришлось согласовать. Какие могут выходы, митинги? Все сделал, сейчас стол пустой.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время интервью. Фото: Youtube/RTVI

ПРОСТИТЕ МЕНЯ!

Ш: Объясню, какие выходы. В Конституции написано: власть это народ. Народ выбрал Путина, народ выбрал также Фургала. Они за свой выбор и выходят. Он вас не воспринимает как своего представителя, и вы в этот момент не выходите к нему, не разговариваете, а начинаете их откровенно «стебать».

Д: Ну как, не могу согласиться Сергей, я же утром вышел на улицу и стал разговаривать. Я начинаю работать.

Ш: Но это же разошлось все на «мемы»: мороженое, голуби. Е-мое! Ну, ладно, если бы я это сделал.

Д: Ну, ладно, кроме мороженого там было много интересного. И про стиль, и про то, на кого я буду ориентироваться в своей работе. Алексей Черный, Мишаев Виктор, Фургал. Все лучшее возьму от всех. Сказал, что буду выходить, обещание выполняю.

В гавани в поселке Заветы Ильича большой сход людей был. На цитаты разобрали только то, что интересно. «Космос», «баня». Я в Москве ходил в баню и в Хабаровске буду ходить в баню, когда их откроем. Пока они закрыты постановлением правительства Хабаровского края.

Ш: Вот-то Владимир Вольфович наверное мучается…

Д: Он, кстати, любит баню.

Ш: Да мы все теперь это знаем. Не секрет уже.

Д: Если это кого-то задело и он не понял моего искреннего юмора по отношению к себе, то я прошу прощения. У всех хабаровчан. Простите меня, если я вас обидел своим первым стримом, голубями!

В Хабаровске далеко не все оказались рады присланному из Москвы новому начальнику.Фото: Борис КОКУРИН

ПРОТЕСТУЮЩИЕ ВАРГИ

Ш: Бог с ним, со стримом. Сейчас вы делаете другое заявление, что сюда приезжают всякие наймиты, что тут чуть ли не иностранная разведка сидит.

Д: Опять переврали…

Ш: Так разъясните…

Д: Вот даю интервью…

Ш: И тем самым знаете, уничижаете наше ФСБ. Куда смотрит ФСБ если столько разведки здесь.

Д: Объясняю, что я сказал в ответ одного из либеральных журналистов, которые неделю тут уже живут. Я сказал, что понимаю праведных гнев хабаровчан. На этот гнев, на массовость, слетелись все проходимцы, кто занимается накачкой и провокациям. Иностранцев много, в том числе из Грузии. Мы их знаем. Хабаровчане, не обижайтесь. Это так.

"НИКОГО ТУТ НЕ ЗНАЮ"

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793026" frameborder="0"></iframe> Дегтярев заявил об изъятых правоохранителями ножах и топоре на митинге в Хабаровске.

Ш: Весь смысл этого протеста искажается этой фразой. Мы поспрашивали хабаровчан о том, что они думают о вашем назначении. (Шнуров показал Дегтяреву кадры на своем ноутбуке)

Д: Глупости конечно. Объясняю, сегодня разбирался с ситуацией с дамбой в Комсомольске-на-Амуре. Деньги выделил президент. Лично. Деньги федеральные, народные, так как город этот президентского внимания. Так вот знаете, что с этой дамбой произошло? Местный подрядчик хабаровский, известная гражданка-хабаровчанка, фамилию ее пока не буду называть. Пока не разобрался до конца. Но она набрала кучу подрядов. В результате: дамба не построена, дороги не построены, а президент у них виноват. Вот видите? Якобы разворовывают у них москвичи. Это же ложь! Наглая ложь! Это же не Барак Обама, не Трамп виноват. Вот вчера я ехал по дороге, которая просто уничтожена.

Ш: Слава богу, а то хабаровчане стали думать, что вы придерживаетесь той точки зрения, что виноваты во всем иностранцы.

Д: Для этого я здесь и есть. Я никого тут не знаю из чиновников и правоохранителей. Из организованных преступных сообществ. А это, извините, тоже элемент управления здесь, как и в другом любом регионе. Это и есть мое преимущество. Поэтому женщине, которая переживает, что приехал сюда что-то там для Москвы воровать, не стоит беспокоится. Наоборот, контроль, контроль, и еще раз контроль за расходами!

Ш: До вашего прихода бюджет был - 10 миллиардов. Правильно?

Д: Объясняю по бюджету. У нас сейчас дырка в доходах из-за коронавируса. Где-то - 9 мы ожидаем. В целом бюджет дефицитный, много денег федеральных здесь. Почти 40 процентов.

Ш: Почему? Край богатый, очень. Почему работает в минус?

Д: Потому, что очень много предпринимателей работает в тени с иностранцами. В частности, по лесу много с китайцами работают скрытно. Это проблема. Край действительно очень богатый. Денег очень много, очень много вне зрения государства. Собираемость по налогам низкая. Уровень доходов будем поднимать. Пока я здесь.

Ш: Вы будете еще больше отнимать денег у народа?

Д: Как? Я говорю о контроле за расходами бюджетных средств. А собираемость налогов - это бизнес.

А ЕСЛИ ОПРАВДАЮТ ФУРГАЛА?

Ш: То бишь, смотрите: если Фургал оказывается на виновен, вы сразу складываете свои полномочия?

Д: Нет, смотрите, я временно исполняющий обязанности вступления в должность избранного губернатора, которым теоретически, если будет оправдан, может стать Фургал. Если он пойдет на выборы.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергея Фургал. Фото: пресс-служба

Ш: И вы тогда не пойдете на выборы?

Д: Нет, не хочу конкурировать с коллегой, чье я место занимаю тут по указу президента.

Ш: А вы понимаете, что занимаете его?

Д: Ну, да. Он же сидел тут. Его кресло было. Я его даже не поменял.

Ш: То есть вы чувствуете себя наследником Фургала?

Д: Идеологически - да. А по решениям, вот смотрите, что я сделал. Сергей Иванович на северные районы ввел субсидирование билетов. На самолеты. И установил твердую цену - 4,5 тысяч рублей. И 3 тысячи для ребенка. Только что я утвердил продолжение этой программы, деньги на это заложил. Во вторник-среду краевая дума будет голосовать за поправки в бюджет, и эта программа будет продолжена. Есть в этом какая-то преемственность?

ПРО ПУТИНА И ЖИРИНОВСКОГО

Ш: А вот скажите: есть у вас мнение Путина, мнение Жириновского и мнение хабаровчан. А вот, какое из этих мнений для вас будет главным?

Д: Мнения всех этих субъектов не отличаются ни по одному вопросу. Хоть любое назовите. Они абсолютно идентичны. Все мнения сводятся к одному: чтобы человек себя чувствовал тут себя достойно и комфортно.

Ш: Секундочку, но ведь ЛДПР - оппозиционная партия. Ее мнение не может совпадать с мнением президента. Всегда не может.

Д: Кто вам это сказал? Сергей, не надо хитрить со мной. По хабаровской повестке все совпадают.

Ш: Ну, как, ведь хабаровчане говорят: Дегтярев - лети домой в Москву. А президент говорит Дегтяреву - лети в Хабаровск.

Д: Путин говорит Дегтяреву: лети - работай до сентября 2021 года. В указе так и написано: до вступления в должность избранного губернатора. Из чего может следовать, что он тоже думает, что я должен улететь в сентябре 2021-го.

Ш: Тут надо спросить у Вольфовича, так как он пророк…

Д: А если Владимира Вольфовича взять в этом кейсе, то он думает, что если он будет хорошо работать, а суд примет решение не в пользу Фургала, то пусть руководит Дегтярев. А если Фургала оправдают, то он пойдет в губернаторы. Вот полная идентичность у всех трех субъектов по моему будущему.

Ради интервью Сергей Шнуров прилетел в бурлящий Хабаровск.Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

КАК РЕШИЛСЯ СТАТЬ ГУБЕРНАТОРОМ

Ш: Как вы решились броситься в самое пекло политической напряженности?

Д: За секунду решился, когда президент предложил.

Ш: Это властные амбиции или что?

Д: Нет, это готовность себя реализовать, свои способности: управленческие, человеческие.

Ш: А у вас они есть?

Д: А как же. Это большое заблуждение, когда меня стали критиковать по этому поводу. Я руковожу с 21 года разными проектами, коллективами в разных регионах. Первая руководящая должность - глава общественной организации «Идущие вместе» в Самарской области. Под началом было 2,5 тысячи человек. Патриотическая организация, за Путина.

Ш: И сжигали книжки Сорокина. Да?

Д: Вот после этого я вышел из нее. Считаю, что это было неприемлемо. Тогда из-за этого с Якименко на этой почве очень серьезно поругались.

Ш: Прямо из-за Сорокина, прямо из-за голубого сала?

Д: Не из-за Сорокина, считаю, что с книгами так нельзя. Их они правда не жгли, а в унитаз бросали. Ну, нельзя так с книгами. А Сорокин мне нравится. Особенно его «Сахарный Кремль».

Ш: А «День опричника»?

Д: Сказка.

Ш: Не сказка, а быль.

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