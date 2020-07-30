2020-07-30T09:06:59+03:00
Звезды

«Ее внешность - это результат колоссальных финансовых вливаний»: 71-летнюю Аллу Пугачеву заподозрили в новой пластике

Подписчики восхищаются новым обликом звезды
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла Пугачева на фоне карантина и самоизоляции ещё больше постройнела и посвежела.Алла Пугачева на фоне карантина и самоизоляции ещё больше постройнела и посвежела.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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И до карантина 71-летняя Алла Пугачева выглядела моложе своих лет. Но во время вынужденного заточения в домашних стенах Примадонна ещё больше постройнела и посвежела.

Подписчики Аллы Борисовны заподозрили артистку в новой пластике: у певицы теперь идеальный молодой овал лица. Хотя несколько лет назад в беседе с «КП» артистка говорила, что не будет больше делать пластику, мол, врачи из-за диабета и проблем с сердцем запретили.

- Да, несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию. Хотела подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций, - говорила «Комсомолке» певица.

maxgalkinrumaxgalkinru
Хороша! #алла
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Впрочем, наш эксперт, косметолог Марта Орлова, уверена, что Пугачева сейчас обходится только услугами ее коллег.

- Алла Борисовна выглядит замечательно засчет многочисленных пластических операций, сделанных за жизнь. Это, в том числе, и подтяжка лица, и блефаропластика (пластика век),-говорит Марта Орлова. - А в последние время певица, судя по всему, использует комбинацию филлеров и нитей для восстановления объёма скул, губ, формирования ныне модного острого подбородка. Конечно, ее внешность - это результат колоссальных финансовых вливаний и даже избыточно многочисленных процедур, но стоит помнить о ее возрасте и понимать, что в такие годы так молодо выглядеть способны единицы.

Косметолог Марта Орлова.

Косметолог Марта Орлова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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