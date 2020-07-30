«Совы» – это испортившиеся «жаворонки»: полуночники стареют раньше тех, кто ложится спать вовремя

Время пандемии COVID-19 стало периодом самопознания. В том числе и того, а сколько и когда мы спим, пока над душой не стоит начальник с будильником. Оправдывается ли поговорка, кто рано встает, тот многое успевает? Или, напротив, ночные часы оказались самыми плодотворными? И кто в конце концов окажется в выигрыше в долгосрочной перспективе, те, кто поднимается с первыми лучами солнца, или предпочитающие «аристократично» поспать до полудня? Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала и инстаграм DoctorPavlova Зухра Павлова рассказала о том, какой режим сна на самом деле соответствует естественному биоритму человека.

- Я солидарна с великим русским физиологом Иваном Павловым - нет ничего более могущественного в работе организма, чем ритмы, - отмечает Зухра Павлова. - Нет никаких «сов», по крайней мере, в таком количестве, как мы считаем. Есть неразумное поведение человека, который нарушает принципы физиологии, бодрствуя по ночам.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Если нас всех отправить в армию и там нормализовать режим дня, все очень быстро станут жаворонками, утверждает эксперт, потому что людей с генетически заложенным нарушением, так называемым «синдромом отсроченного засыпания» - тех самых истинных «сов», всего 0,5% из всех 8 млрд. То есть их так мало, что с ними можно никогда не встретиться вовсе.

- Так что переходя на «совиный» график, мы сами нарушаем важные физиологические ритмы организма, - считает Зухра Павлова.

Режим «жаворонков» более физиологичен. Примерно в 9 часов вечера наш гормон кортизол (его еще называют гормоном стресса, он держит организм в возбужденном состоянии – прим. Ред.) стремится к своим минимальным значениям. Его должно быть мало, чтобы в этот момент начал синтезироваться другой гормон – мелатонин, отвечающий за погружение в сон. «Жаворонки» в этот момент отправляются в постель.

Но если человек сел с компьютером, включил себе захватывающий сериал, он заставляет свой организм продолжать синтезировать кортизол, который в свою очередь подавляет производство мелатонина. А ведь в норме следом за мелатонином должен выработаться гормон роста, который так нужен всем людям, - не чтобы дорасти до Дяди Степы, а чтобы своевременно обновлялись клетки, тело не старело ускоренными темпами.

- Подчеркиваю – если кортизол вовремя не ушел со сцены, все остальное летит в тартарары. Под его действием человек отлично функционирует, у него очень хорошо начинает работать голова, он справляется со всеми делами, в три часа ночи ложится спать, встает в два дня и думает, что он все правильно сделал. А на самом деле у полуночника нарушается весь гормональный фон. Мало мелатонина, недостаточно гормона роста, усталость, раннее старение, - обращает внимание врач-эндокринолог Зухра Павлова. - У человека мощная система адаптации, он приспосабливается и к таким плохим условиям. Однако на эту адаптацию теряет свои ресурсы. Человек, который ложится глубоко за полночь, не проживет долгую насыщенную и здоровую жизнь.

Истинных "сов" в мире - меньше половины процента, остальные полуночники - люди со сместившимся режимом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК ИЗБАВИТЬ СЕБЯ ОТ РАННЕГО СТАРЕНИЯ

Засыпать нужно самое позднее в 23 часа, настаивает доктор, а перед сном – никакого телевизора. Полезно почитать - лучше бумажную книгу или ридер на электронных чернилах – у него нет свечения экрана, препятствующего выработке мелатонина. Идеальный вариант – прогулка перед сном, спокойная беседа. К хорошему быстро привыкаешь, считает врач-эндокринолог Зухра Павлова, просто надо себе это позволить! Почти всех «сов» можно перековать обратно в «жаворонки», было бы желание полуночников…