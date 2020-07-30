Режим самозанятых рискует лишиться пятой части налогоплательщиков — водителей такси

850 тысяч человек в России зарегистрированы самозанятыми — это данные налоговой. Темпы впечатляют: новый режим налогообложения весь прошлый год действовал лишь в четырех регионах, и только этим летом к нему присоединились остальные. Сейчас статус могут получить жители 79 субъектов.

Самозанятый — самая доступная легальная форма для небольших бизнесов. Им не нужно сдавать отчеты в ФНС, делать взносы в пенсионный или оформлять ИП. Можно зарабатывать не более 2,4 млн в год, выдавать клиентам чеки и платить налог по самой низкой в стране ставке. Режим крайне удобный, но есть важные оговорки.

Статус самозанятого в России сегодня не может полностью быть полезным для работников некоторых сфер. Один из самых массовых сегментов — такси. В перевозках по разным оценкам сегодня заняты до одного миллиона человек. Особый налоговый статус для них позволяет подключиться к агрегатору через посредников — таксопарки-юрлица или ИП. По закону только им выдают лицензию на таксомоторную деятельность.

Общероссийский народный фронт 29 июля провел круглый стол, посвященный проблемам института самозанятых. Корреспондент «КП» побывал на мероприятии и рассказывает о важных заявлениях, которые были сделаны в процессе обсуждения.

ЗА ЧТО НАКАЗЫВАЮТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Первая проблема в том, как оценивать отношения самозанятых и работодателей. Одно дело, когда бизнес намеренно заставляет сотрудников получать особый статус, чтобы снизить налоговую нагрузку. Это плохо, и контролирующие органы пытаются такое пресекать проверками. Но есть предприятия, те же службы такси, через которых самозанятые с разной периодичностью оказывают услуги.

— После объявления [министра финансов] Силуанова о том, что будут проверяться такие фирмы, пошли первые ласточки. Проверки признают фирмы виноватыми, штрафуют и просят отношения привести в порядок. Аргументами становится периодичность выплат. Но логично, если самозанятый работает на компанию, он будет получать оплату периодически. Или довод, что вы единственный заказчик у самозанятого. При этом закон никак не ограничивает самозанятых ни в порядке расчета, ни в количестве заказчиков, — рассказывает аналитик «Опоры России» Дарья Мартынова.

Дарья Мартынова из предпринимательского сообщества «Опора России» рассказала, что работодателей штрафуют за честных самозанятых.

По мнению экспертного сообщества, нужно урегулировать этот момент: одно дело, если сотрудника уволили и тут же приняли самозанятым. А другое дело, когда он изначально работал в таком статусе.

ВОДИТЕЛИ В ЗОНЕ РИСКА

Есть у самозанятых и другие риски. Например, некоторые виды деятельности могут вообще убрать из нового режима. Вице-президент РСПП, председатель комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин считает, что водители такси в зоне риска.

— Транспортное законодательство устарело. Есть идеи внести изменения в Трудовой кодекс, а это касается отношений самозанятых с юрлицами-заказчиками. Но есть и плюсы самозанятости. Значительная часть трудоспособных людей (по разным оценкам до 20 млн граждан — прим.ред.) выведут доходы из тени — это огромные деньги, большие налоги. От разговоров к тому, что нужно развиваться, нужно перейти к воплощению. Это сократит стимулы [граждан] участвовать в теневой экономике. Надо немедленно разработать нормативно-правовую базу для самозанятых как субъектов права. Нужно приравнять самозанятых к ИП и по правам, и по ответственности, — считает эксперт.

ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ СЕГОДНЯ ЗАЩИЩАЮТ ЦИФРОВЫЕ ГИГАНТЫ

Цифровые компании сегодня наиболее дружественны для самозанятых. Крупнейший российский агрегатор самозанятых — IT-компания «Яндекс».

— Мы находимся в точке, когда налоговый режим распространили на всю страну. Но при этом появились вопросы, которые следует активно обсуждать. 16-17% самозанятых — это те, кто отмечает сферой своей деятельности перевозки. В ряде регионов доля водителей 20% от числа самозанятых, — сообщил в ходе круглого стола директор по работе с государственными органами «Яндекс.Такси» Антон Петраков.

Цифровые платформы стали серьезными партнерами эксперимента с самозанятыми. Например, «Яндекс» начал работу с налоговой службой еще до старта ноу-хау.

— Появилось автоматическое формирование чеков через «Мой налог», ежедневные выплаты на карту водителям. Есть хорошая площадка, чтобы режим развивался по всей стране, и останавливаться нельзя. Мы думаем о том, чтобы не только технологически обеспечить самозанятым комфортное взаимодействие с платформой, но и стараемся решать насущные вопросы для людей.

В России есть разные программы поддержки. Например, Минпромоторг субсидирует лизинг транспортных средств. Но самозанятые туда не попадают. Эту проблему компания сейчас пытается решить путем переговоров — здравый пример социальной ответственности бизнеса.

— А пока в начале августа с партнерскими банками запускаем программу по поддержке лизинга транспортных средств. Самозанятым будут доступны лизинговые процентные ставки, комфортный первый взнос. Это подспорье автопрому и самозанятым в закупке транспортных средств. Реализуем большую программу информационной поддержки, чтобы самозанятым было проще ориентироваться в плане финансовой и юридической грамотности, — отметил Антон Петраков.

Директор по работе с госорганами в «Яндекс.Такси» Антон Петраков убежден, что цифровые сервисы сегодня наиболее дружелюбны к самозанятым.

Спикер резюмировал: важно взаимодействие госорганов с бизнесом. Мало рапортовать об успехах, которые выражены в числе новых самозанятых. Нужно дать им работать.

ТАКСИСТ — ИДЕАЛЬНЫЙ САМОЗАНЯТЫЙ

Регулирование деятельности самозанятых в сфере таксомоторных перевозок сегодня определяет развитие сферы. Об этом говорил председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко.

— Большинство перевозчиков работают по договорам аренды автомобилей, без заключения трудовых договоров. Причина: отрасль не имеет возможностей, чтобы выполнять высокозатратные требования. Если принять в штат 100 водителей, то годовой налог на зарплаты будет порядка 25 млн рублей! Это без дополнительных расходов на делопроизводство, — рассказывает Коношенко.

Глава комитета МТПП считает, что водитель такси — идеальный самозанятый с точки зрения предпринимательского характера работы.

— Сам определяет график, несет многие расходы и получает доход личными усилиями. Те, кто настаивает на исключении таксистов из самозанятых и оформлении их по трудовым договорам, должны представлять, что это потребует затрат бизнеса на каждую машину по 100 тысяч рублей для установки разных приборов (тахографы и т.д. — прим.ред.). Нетрудно посчитать, что речь о миллиардах трат. Из-за этого обанкротятся большинство таксомоторных компаний. Но люди никуда не исчезнут — они уйдут в теневой сектор, — логично рассуждает эксперт.

ПРОРАБОТКА ЗАКОНА УЛУЧШИТ СЕРВИС

По мнению Коношенко, специальный налоговый режим — хорошая основа, чтобы вывести граждан из серой зоны. Кроме того, это улучшит процедуру приема на работу в такси. Вслед за этим вырастет качество обслуживания, о котором последнее время много твердят.

Однако юридический статус самозанятых до сих пор не определен. Перевозчики просят у ОНФ содействия в дополнении закона 422-ФЗ о самозанятых положением, регулирующим работу людей в такси.

Часть спикеров обсуждения выходила в эфир по видеосвязи: к обсуждению приглашали экспертов со всей страны.

— Сегодня перевозка пассажиров регулируется законом 69-ФЗ. Там сказано, что разрешение на работу в такси могут получить только юрлица или ИП. Получается, физлицо без статуса ИП и самозанятого не может работать в такси. Кроме того, необходимо предоставить право самозанятым реализовать автомобили, имеющие разрешения для работы в такси. Это сделает прозрачными отношения компаний — владельцев автомобилей и разграничит ответственность участников рынка. Тогда самозанятые будут отвечать требованиям транспортного законодательства, как и ИП. Но по непонятным причинам проект закона о такси, который шесть лет рассматривается в Госдуме, не содержит упоминания о правах самозанятых, — недоумевает Богдан Коношенко.

Спикер выразил надежду, что пожелания тех, кому предстоит выполнять положения закона о такси — то есть простых водителей, учтут при рассмотрении акта в очередном чтении.