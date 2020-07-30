2020-07-30T11:38:20+03:00
Общество

Режим самозанятых рискует лишиться пятой части налогоплательщиков — водителей такси

На круглом столе ОНФ рассказали, как сделать особый статус еще более полезным
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По статистике почти каждый пятый самозанятый в России — таксист. Водители ждут доработки закона, которая сделает их работу лучше, а значит и сервис вырастет.По статистике почти каждый пятый самозанятый в России — таксист. Водители ждут доработки закона, которая сделает их работу лучше, а значит и сервис вырастет.
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850 тысяч человек в России зарегистрированы самозанятыми — это данные налоговой. Темпы впечатляют: новый режим налогообложения весь прошлый год действовал лишь в четырех регионах, и только этим летом к нему присоединились остальные. Сейчас статус могут получить жители 79 субъектов.

Самозанятый — самая доступная легальная форма для небольших бизнесов. Им не нужно сдавать отчеты в ФНС, делать взносы в пенсионный или оформлять ИП. Можно зарабатывать не более 2,4 млн в год, выдавать клиентам чеки и платить налог по самой низкой в стране ставке. Режим крайне удобный, но есть важные оговорки.

Статус самозанятого в России сегодня не может полностью быть полезным для работников некоторых сфер. Один из самых массовых сегментов — такси. В перевозках по разным оценкам сегодня заняты до одного миллиона человек. Особый налоговый статус для них позволяет подключиться к агрегатору через посредников — таксопарки-юрлица или ИП. По закону только им выдают лицензию на таксомоторную деятельность.

Общероссийский народный фронт 29 июля провел круглый стол, посвященный проблемам института самозанятых. Корреспондент «КП» побывал на мероприятии и рассказывает о важных заявлениях, которые были сделаны в процессе обсуждения.

ЗА ЧТО НАКАЗЫВАЮТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Первая проблема в том, как оценивать отношения самозанятых и работодателей. Одно дело, когда бизнес намеренно заставляет сотрудников получать особый статус, чтобы снизить налоговую нагрузку. Это плохо, и контролирующие органы пытаются такое пресекать проверками. Но есть предприятия, те же службы такси, через которых самозанятые с разной периодичностью оказывают услуги.

— После объявления [министра финансов] Силуанова о том, что будут проверяться такие фирмы, пошли первые ласточки. Проверки признают фирмы виноватыми, штрафуют и просят отношения привести в порядок. Аргументами становится периодичность выплат. Но логично, если самозанятый работает на компанию, он будет получать оплату периодически. Или довод, что вы единственный заказчик у самозанятого. При этом закон никак не ограничивает самозанятых ни в порядке расчета, ни в количестве заказчиков, — рассказывает аналитик «Опоры России» Дарья Мартынова.

Дарья Мартынова из предпринимательского сообщества «Опора России» рассказала, что работодателей штрафуют за честных самозанятых.

Дарья Мартынова из предпринимательского сообщества «Опора России» рассказала, что работодателей штрафуют за честных самозанятых.

По мнению экспертного сообщества, нужно урегулировать этот момент: одно дело, если сотрудника уволили и тут же приняли самозанятым. А другое дело, когда он изначально работал в таком статусе.

ВОДИТЕЛИ В ЗОНЕ РИСКА

Есть у самозанятых и другие риски. Например, некоторые виды деятельности могут вообще убрать из нового режима. Вице-президент РСПП, председатель комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин считает, что водители такси в зоне риска.

— Транспортное законодательство устарело. Есть идеи внести изменения в Трудовой кодекс, а это касается отношений самозанятых с юрлицами-заказчиками. Но есть и плюсы самозанятости. Значительная часть трудоспособных людей (по разным оценкам до 20 млн граждан — прим.ред.) выведут доходы из тени — это огромные деньги, большие налоги. От разговоров к тому, что нужно развиваться, нужно перейти к воплощению. Это сократит стимулы [граждан] участвовать в теневой экономике. Надо немедленно разработать нормативно-правовую базу для самозанятых как субъектов права. Нужно приравнять самозанятых к ИП и по правам, и по ответственности, — считает эксперт.

ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ СЕГОДНЯ ЗАЩИЩАЮТ ЦИФРОВЫЕ ГИГАНТЫ

Цифровые компании сегодня наиболее дружественны для самозанятых. Крупнейший российский агрегатор самозанятых — IT-компания «Яндекс».

— Мы находимся в точке, когда налоговый режим распространили на всю страну. Но при этом появились вопросы, которые следует активно обсуждать. 16-17% самозанятых — это те, кто отмечает сферой своей деятельности перевозки. В ряде регионов доля водителей 20% от числа самозанятых, — сообщил в ходе круглого стола директор по работе с государственными органами «Яндекс.Такси» Антон Петраков.

Цифровые платформы стали серьезными партнерами эксперимента с самозанятыми. Например, «Яндекс» начал работу с налоговой службой еще до старта ноу-хау.

— Появилось автоматическое формирование чеков через «Мой налог», ежедневные выплаты на карту водителям. Есть хорошая площадка, чтобы режим развивался по всей стране, и останавливаться нельзя. Мы думаем о том, чтобы не только технологически обеспечить самозанятым комфортное взаимодействие с платформой, но и стараемся решать насущные вопросы для людей.

В России есть разные программы поддержки. Например, Минпромоторг субсидирует лизинг транспортных средств. Но самозанятые туда не попадают. Эту проблему компания сейчас пытается решить путем переговоров — здравый пример социальной ответственности бизнеса.

— А пока в начале августа с партнерскими банками запускаем программу по поддержке лизинга транспортных средств. Самозанятым будут доступны лизинговые процентные ставки, комфортный первый взнос. Это подспорье автопрому и самозанятым в закупке транспортных средств. Реализуем большую программу информационной поддержки, чтобы самозанятым было проще ориентироваться в плане финансовой и юридической грамотности, — отметил Антон Петраков.

Директор по работе с госорганами в «Яндекс.Такси» Антон Петраков убежден, что цифровые сервисы сегодня наиболее дружелюбны к самозанятым.

Директор по работе с госорганами в «Яндекс.Такси» Антон Петраков убежден, что цифровые сервисы сегодня наиболее дружелюбны к самозанятым.

Спикер резюмировал: важно взаимодействие госорганов с бизнесом. Мало рапортовать об успехах, которые выражены в числе новых самозанятых. Нужно дать им работать.

ТАКСИСТ — ИДЕАЛЬНЫЙ САМОЗАНЯТЫЙ

Регулирование деятельности самозанятых в сфере таксомоторных перевозок сегодня определяет развитие сферы. Об этом говорил председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко.

— Большинство перевозчиков работают по договорам аренды автомобилей, без заключения трудовых договоров. Причина: отрасль не имеет возможностей, чтобы выполнять высокозатратные требования. Если принять в штат 100 водителей, то годовой налог на зарплаты будет порядка 25 млн рублей! Это без дополнительных расходов на делопроизводство, — рассказывает Коношенко.

Глава комитета МТПП считает, что водитель такси — идеальный самозанятый с точки зрения предпринимательского характера работы.

— Сам определяет график, несет многие расходы и получает доход личными усилиями. Те, кто настаивает на исключении таксистов из самозанятых и оформлении их по трудовым договорам, должны представлять, что это потребует затрат бизнеса на каждую машину по 100 тысяч рублей для установки разных приборов (тахографы и т.д. — прим.ред.). Нетрудно посчитать, что речь о миллиардах трат. Из-за этого обанкротятся большинство таксомоторных компаний. Но люди никуда не исчезнут — они уйдут в теневой сектор,логично рассуждает эксперт.

ПРОРАБОТКА ЗАКОНА УЛУЧШИТ СЕРВИС

По мнению Коношенко, специальный налоговый режим — хорошая основа, чтобы вывести граждан из серой зоны. Кроме того, это улучшит процедуру приема на работу в такси. Вслед за этим вырастет качество обслуживания, о котором последнее время много твердят.

Однако юридический статус самозанятых до сих пор не определен. Перевозчики просят у ОНФ содействия в дополнении закона 422-ФЗ о самозанятых положением, регулирующим работу людей в такси.

Часть спикеров обсуждения выходила в эфир по видеосвязи: к обсуждению приглашали экспертов со всей страны.

Часть спикеров обсуждения выходила в эфир по видеосвязи: к обсуждению приглашали экспертов со всей страны.

— Сегодня перевозка пассажиров регулируется законом 69-ФЗ. Там сказано, что разрешение на работу в такси могут получить только юрлица или ИП. Получается, физлицо без статуса ИП и самозанятого не может работать в такси. Кроме того, необходимо предоставить право самозанятым реализовать автомобили, имеющие разрешения для работы в такси. Это сделает прозрачными отношения компаний — владельцев автомобилей и разграничит ответственность участников рынка. Тогда самозанятые будут отвечать требованиям транспортного законодательства, как и ИП. Но по непонятным причинам проект закона о такси, который шесть лет рассматривается в Госдуме, не содержит упоминания о правах самозанятых, — недоумевает Богдан Коношенко.

Спикер выразил надежду, что пожелания тех, кому предстоит выполнять положения закона о такси — то есть простых водителей, учтут при рассмотрении акта в очередном чтении.

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