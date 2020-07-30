CК России закончил расследование убийства настоятеля монастыря игумена Даниила

СК России завершил расследование уголовного дела в отношении Александра Авдеева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями "убийство" и "разбой". По данным следствия, именно он утром 7 июля 2016 года убил и ограбил настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумена Даниила (в миру - Максим Соколов).

- В келье Авдеев нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, затем похитил 1,1 миллионов рублей. Расследование этого уголовного дела находилось на личном контроле Председателя СК России. Для раскрытия убийства следователи и оперативные сотрудники ГУУР МВД России проверили на причастность к нему более 3 тысяч лиц. Проверяли всех из окружения игумена, наркозависимых, ранее судимых, тех, кто отбывал сроки за преступления на объектах религиозного культа. С каждым был проведен комплекс следственных действий. Были также изучены заключения более 430 судебных экспертиз. В результате следствием получены сведения о причастности к преступлению Александра Авдеева, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

О расследовании этого громкого уголовного дела в подробностях поведал "Комсомолке" старший эксперт отдела психофизиологических исследований на полиграфе судебно-экспертного центра Следственного комитета (СК) России Владимир Семёнов:

"Отец Даниил не имел свечных заводиков, это был бедный монастырь, где жили 3 священника и 6 послушников. Последние изначально и попали под подозрение. Резонанс был огромный, цена ошибки велика, укажи мы (полиграфологи - прим.Ред.) на кого-то, и человеку пришлось бы испытать очень мощное давление. Но мы всех оправдали. Сначала проверили священников и послушников, затем прихожан, наконец – лиц, так или иначе контактировавших с отцом Даниилом".

Семенов лично провел исследования на полиграфе в отношении порядка 50 человек. Все они оказались непричастны к убийству настоятеля монастыря.

- Подчас члены следственной группы начинали сомневаться: мол, не работает твоя машинка. В итоге, спустя три года, по базе генномной регистрации была установлена фамилия преступника, который уже отбывал срок за другое убийство. Выяснилось, что он когда-то жил в этом монастыре среди послушников, но за 3-4 года до убийства ушел оттуда. Вернулся, чтобы украсть деньги, которые отцу Даниилу приносили пасеки, о которых знали немногие. А потом совершил еще одно убийство и попал в места лишения свободы, где у него взяли образец ДНК. Он и совпал с тем, что был найден на месте убийства священника, - пояснил в беседе с корреспондентом "КП" Владимир Семенов.