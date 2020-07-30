"Предчувствовал беду": рэпер Энди Картрайт перед смертью показал фото с катафалком

Известие о смерти рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) стало настоящим шоком для его близких и поклонников. Бездыханное тело музыканта обнаружила его жена в их квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Вместо того, чтобы сообщить о случившемся в полицию, Марина попыталась избавиться от тела погибшего мужа.

Рэпер Энди Картрайт в последнее время, по словам его 36-летней жены, пристрастился к наркотикам. Женщина, как могла, боролась с пагубной зависимостью музыканта. Больше всего ей не хотелось, чтобы о нелицеприятном образе жизни певца узнали его фанаты. Для них Энди - настоящая звезда.

Супруга рэпера Марина попыталась избавиться от тела мужа.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кумир активно вел блог и делился с фанатами событиями из жизни. Последней публикацией Энди стало фото, которое ему прислал один из поклонников. В кадре - татуировка на руке одного из поклонников со строчкой из песни рэпера "Настрой": "Будет катафалк маловат". Рост усопшего музыканта, к слову, - 196 сантиметров.

kkkartrait Лето в разгаре, бейте татухи, присылайте фотки

"Лето в разгаре, бейте татухи, присылайте фотки. Приятно, когда тексты твоих треков буквально идут по рукам", - гласит подпись к снимку, который публика уже окрестила мистическим.

В комментариях поклонники обсуждают кончину кумира. Многие хотят увидеть снимки его вдовы.

"Энди, ты легенда и мастер слога!", "Покойся с миром", "Как и все гении, он предчувствовал беду", "Жесть, такую фотку выложил и какой итог из этого", "Легенда, твои песни навсегда будут в моем сердце, спасибо за те знания, что ты вкладывал", "Спасибо, что был", "Твоя музыка - не для всех...", "Единственный рэпер, которого я слушал последние несколько лет", - делятся переживаниями фолловеры.

Напомним, останки известного рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта обнаружили в квартире после звонка жены усопшего адвокату. Марина сообщила, что четыре дня назад нашла его мертвым после передозировки наркотиков и попыталась скрыть тело. Женщина уверяет, что хотела сохранить добрую память о муже и скрыть факт пагубной привычки любимого.

Если подтвердится, что она не имеет отношения к смерти мужа, то вдова избежит уголовной ответственности. Все станет ясно по результатам судмедэкспертизы. Уголовное дело пока не возбуждено. Если Марина действительно не имеет отношения к смерти мужа, то вскоре ее отпустят домой.

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