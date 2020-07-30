«Пьяный что ли?»: Разъяренный Павел Прилучный набросился на подписчицу

На прошлой неделе в законную силу вступил развод одной из самых красивых пар кинематографа Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

Но этому еще предшествовал отпуск актера, который он провел не только со своими маленькими детьми, но и с любовницей, актрисой Мирославой Карпович, известной по сериалу «Папины дочки».

В соцсети тогда попали фото с крымского вояжа артиста. И как предположили коллеги Прилучного, снимки могли быть сделаны не без помощи окружения Карпович.

Сейчас дети приехали погостить к отцу в загородный дом. Но, видимо, несмотря на новую пассию Павел находится в серьезной депрессии. Звезда сериала «Мажор» в ночи зачем-то обхамил несколько подписчиц, которые высказались в Инстаграме о его личной жизни.

Комментарии артист оставил под своим домашним фото с дочкой.

- Видно, как муж хочет восстановить семью. Прилучный, я в тебя верю - Агату ты любишь, и она тебя, не будьте дураками, - написала Прилучному фанатка.

-Вы с ума все посходили там! Женщина придите в адекват! - ответил поклоннице актер.

- Карпович в кадр не влезла, - пошутила другая почитательница актера, чем вывела его из себя.

- Женщина, застрелись. Потому что терпение заканчивается, - сорвался на фанатку Павел.

А дальше из уст актера полились непечатные выражения и мат. Фанаты попытались успокоить Павла, но с каждым комментарием он распалялся еще больше.

- Восстановите семью, сделайте лучшую версию себя и вперёд. Все новые ощущения быстро проходят и может будут не лучше прежних. Я была 3 раза в браке, знаю о чем говорю! Вы такие милые все. Единство - это сила. Мира и любви вам! - пожелала Павлу поклонница.

- А вы думаете, что была семья, исходя из Влогов на Ютубе. Что ж. Поздравляю вы входите в наитупейшие женщины этого года, - оскорбил фанатку артист.

- Ну и ответы подписчикам. По ним видно, что человек однозначно пьян, вымотан работой и очень обижен на Агату. Как и она на него. Счастья внутри нет. Рецепт? Нужно больше отдыхать, не держать внутри обиды, прощать. Ну и пить нужно меньше, меньше нужно пить, - высказался один из поклонников звезды «Мажора».

Напомним: Павла Прилучного уже подозревали в злоупотреблении спиртным. Так, в мае артист проснулся в салоне чужого автомобиля под возмущенные комментарии его владелицы. Ранним утром женщина спустилась во двор к своеи машине. Какого же было ее удивление, когда, открыв дверь иномарки, она увидела в салоне мирно спящего Павла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763085" frameborder="0"></iframe> Красивый незаконченный роман Прилучного и Муцениеце.Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся. Она по-прежнему его любит. Но, вероятно, сил быть рядом уже нет…

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