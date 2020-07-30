2020-07-30T12:43:01+03:00
В мире

Самый богатый человек планеты расширил свои владения в Беверли-Хиллз

Джеф Безос купил соседний дом
Алексей ОСИПОВ
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Джефф Безос.Джефф Безос.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Основатель и владелец Amazon, самый богатый человек в мире Джефф Безос заплатил 10 миллионов долларов за небольшой дом, расположенный по соседству с его собственным.

В апреле этого года Безос заплатил рекордные 165 миллионов долларов за поместье Дэвида Геффена, которое расположено в калифорнийском Беверли-Хиллз. И, судя по всему, и без того огромных владений Безосу оказалось недостаточно, и он расширил свои владения за счет домика по соседству.

Известно, что двухэтажное строение спроектировано в 1930 году известным архитектором Самнером Сполдингом, пару лет назад оно подверглось масштабному обновлению руками команды дизайнеров, которые помогали с ремонтом певцу Джастину Биберу, живущему рядом.

Дом никогда не появлялся в свободной продаже, поэтому отсутствуют его фотографии, которыми риэлторы обычно щедро иллюстрируют объявления. Но известно, что в нем есть шесть каминов, собственный медиа-центр, библиотека, розарий и гараж на два машино-места.

Светские обозреватели предполагают, что соседняя усадьба понадобилась Безосу для домашнего офиса. А вообще же, Безос всегда проявлял склонность к покупке домов соседей. Он скупил все дома по соседству со своим поместьем в Сиэтле, все квартиры на своем этаже в доме на Манхэттене. А в прошлом году отдал 5 млн. долларов за дом, что стоит напротив его особняка в столице США, Вашингтоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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