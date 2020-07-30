Мордовский характер Раисы Тишкиной

Когда фермер из Рузаевского района Мордовии Раиса Тишкина появляется в каком-либо учреждении, ее слышат все. Вроде бы и говорит негромко, но за годы фермерства тембр выработала такой, что любые интершумы гаснут. Просто зачастую разговаривать приходится через шум двигателей, молотилок и сушилок.

ЗЕМЛЮ НЕ ОБМАНЕШЬ

- Вот руки, - говорят ее механизаторы. - Десять пальцев. И у вас тоже. А если вы вместе с Раисой посадите по зерну - у нее обязательно взойдет и расти будет. А у вас - еще не факт. Любого человека можно научить теории ведения сельского хозяйства, применять технологии, знать, когда и что делать, но, если ты относишься к этой земле, как кочевник или как феодал, она это обязательно почувствует. Людей обмануть можно, а землю нет. Ей плевать на обещания и уговоры.

Фермерскому делу Раису Тишкину никто не учил. В деревне это вообще не принято - учить. Просто смотри, как делают старшие. Правильно сделал - ничего не сказали, неправильно - можно и подзатыльник схлопотать.

Начиналось все с обычного семейного подворья. В конце 90-х годов Раиса Ивановна с мужем, как и многие даже в райцентрах, держали коров. Сначала 6, потом 15. А затем вообще взяли на ладан дышащий колхоз. Здания ферм напоминали древний Стоунхендж, в полях некрасиво росли березы. В минуты отчаяния сто раз хотели бросить. Но утром просыпались - и опять. И вот это «опять» Раиса Ивановна считает очень важной чертой своего характера.

- Для прокорма растущего стада нужны были земли, - говорит Раиса Ивановна. - И мы стали их потихоньку покупать, выращивали зерновые, заготавливали сено. Сначала площадь была совсем небольшая, потом увеличилась до 30 гектаров, после - до 100, 150, 300 гектаров...

НА ОБЛОМКАХ ПРОШЛОГО

К 2013 году Тишкины решили основать фермерское хозяйство. Рискнули осуществить задуманное на остатках обанкротившегося сельхозпредприятия в селе Верхний Урледим Рузаевского района. Колхоз, который они приобрели, имел приличный «хвост» из непогашенных долгов. А нужно ж еще было фермы ремонтировать, ток, чуть ли не всю инфраструктуру… В то время как руки золотые давно из деревень подались на заработки в Москву. В общем, как считает Тишкина, это было очень мощное испытание на прочность.

- Мы, конечно, смеялись, вроде того, что мы ж мордва, мы упертые, - рассказывает она. - Но только на упертости далеко не уедешь. Вообще это был на самом деле переломный момент. На покупку земель и обанкротившегося предприятия мы взяли кредит в Россельхозбанке. Заёмные средства помогли заложить основу нашего хозяйства, нарастить базу для кормозаготовок.

Но техники своей у Тишкиных не было.

- Раньше мы брали трактора, комбайны, косилки в аренду у других фермерских хозяйств, - вспоминает Раиса Ивановна. - Приходилось ждать, когда они обработают свои поля. Затем, по остаточному принципу, обрабатывали мы. В итоге качество заготовок, конечно, было совсем другим: сено пересушено, пшеница выжжена солнцем. Соответственно, корма не были такими питательными для животных, а это приводило к снижению удоев.

Благодаря льготным кредитам в рузаевском хозяйстве появилась современная техника. Фото: АО «Россельхозбанк»

ПЕСНЯ ПОЛЕЙ

Современную технику для обработки полей фермеры Тишкины купили в 2014 году. Снова привлекли заёмные средства - это был их второй кредит в Россельхозбанке.

- Благодаря банку нам удалось на льготных условиях приобрести трактор, комбайн, погрузчик, кормораздатчик, - радуется женщина. - Помню, особенной гордостью для нас стал современный английский трактор. Я по селу на нем ездила, будто «мерседес» приобрела.

Кредит на технику фермерам не удалось погасить в срок, хотя условия займа были льготными и часть процентной ставки возмещалась Минсельхозом в рамках программы развития села. К счастью, Россельхозбанк пошел Тишкиным навстречу. Заём был пролонгирован, платежи распределены на равные доли. В итоге фермеры благополучно выполнили все кредитные обязательства.

- Следующий кредит - 4 миллиона на покупку комбайна, который я оформила совсем недавно, я брала абсолютно спокойно, потому что чувствую большую поддержку со стороны Россельхозбанка, - добавляет она. - Тем более для фермеров в банке действуют льготные условия кредитования. И вот уже с июня новенький комбайн «Дон» 680М уверенно рассекает по нашим полям! Частенько я и сама рулю на нем - самолет, а не комбайн! Просто песня!

Благодаря быстрому решению вопроса в банке и новому комбайну Тишкины заготовили уже 4000 тонн сенажа. Сейчас обрабатывают кукурузу.

- Корма получились очень хорошего качества - сочные и питательные, потому что собраны своевременно. А в этом и состоит успех фермера. Правильно говорят: летний день весь год кормит!

«Просто песня! Самолет, а не комбайн!» - радуется глава фермерского хозяйства. Фото: АО «Россельхозбанк»

КОГДА ВСЕ ДОМА

Сейчас фермерское хозяйство Раисы Тишкиной насчитывает 425 голов крупного рогатого скота, из которых 195 - коровы дойного направления. Также в хозяйстве 2500 га собственных сельскохозяйственных угодий, урожай с которых идет не только на содержание животных, но и направляется на снабжение крупнейших агрокомплексов Мордовии. На фермах и в поле работают в основном местные жители.

- Зачем нам куда-то ездить, если Тишкина отсюда уезжать не собирается? - рассуждают они. - Она дома. У нее все распланировано на годы вперед, значит, и у нас работа есть. И если она написала на бумажке - расшибется, но сделает. Такой характер.

Несмотря на пандемию и, как следствие, кризис во многих сферах деятельности, фермеры Тишкины не ощутили какого-то спада или убытков.

- Скорее наоборот, - говорит Раиса Ивановна, - растет спрос населения на качественные фермерские продукты. Потому что многие задумались об укреплении иммунитета и реальной ценности потребляемой пищи. Следовательно, нам нужно больше работать и производить больше цельного полезного молока - на доброе здоровье.

На следующий год фермеры планируют начать строительство коровников на 200 голов. Ведь сейчас в хозяйстве все еще действуют старые комплексы, построенные в 60-х годах прошлого столетия.

- Это будет новый этап, который тоже потребует серьезных вложений, - замечает фермер. - И мы рассчитываем на инвестиционный кредит в Россельхозбанке - у них есть такие программы. Мордовский филиал Россельхозбанка, можно сказать, был у истоков становления моего фермерского хозяйства, вместе со мной делил риски моего предприятия, застал и трудные, и счастливые времена, поддержал в периоды упадка хозяйства. Надеюсь, мы снова пойдем плечом к плечу.

ЖЕНЩИНА СКАЗАЛА - ЖЕНЩИНА СДЕЛАЕТ!

Иногда Раисе Ивановне приходится отвлекаться от полей и коров. Она надевает костюм или платье и едет в столицу Мордовии - Саранск. Там ей вручают разные награды, среди которых - «Почетный работник агропромышленного комплекса России», «Почетный работник агропромышленного комплекса Мордовии», «Лауреат премии Главы Республики Мордовия» и так далее. Награды и часы она складывает потом дома в шкафчик. А на торжественных мероприятиях с удовольствием выступает и проясняет насущные для фермеров вопросы. Ведь такая возможность, когда все начальники вместе, еще неизвестно когда представится.

А еще, когда все начинают сетовать на неурожай, непогоду, саранчу, она возьмет и во всеуслышание объявит, что соберет в этом году 60 центнеров зерна с гектара, а от одной коровы надоит по 6200 литров молока за год. Такой характер. Чтоб отступать уже было некуда. И все вокруг знают: женщина сказала - женщина сделает.