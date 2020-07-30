Павел Крашенинников: Если у кого-то из депутатов обнаружится двойное гражданство, придётся сдать мандат

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить депутатов на двойное гражданство. Обозреватель kp.ru Александр Гамов узнал у главы комитета ГД по законодательству Павла Крашенинникова о подробностях процедуры, а также возможных последствиях.

- Павел Владимирович, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить у Центризбиркома информацию о возможном наличии двойного гражданства и вида на жительства в других странах у некоторых депутатов нижней палаты. Я так понял, что это уже работают поправки в Конституцию, которые мы недавно приняли?

- Да. 4 июля вступили в силу поправки в Основной Закон. Хочу обратить внимание на то, что раньше подобные нормы были в антикоррупционном законодательстве, но все-таки теперь вопрос вышел на более высокий уровень.

И председатель нашего парламента дал поручение посмотреть, есть ли двойное гражданство у кого-то из депутатов. Если все-таки такое имеет место, то, конечно, человек будет обязан сложить свои полномочия. Потому что двойное гражданство депутата – нарушение закона.

- А что, действительно, такое может быть? И обязательно нужна проверка сверху? А сами депутаты-нарушители не сложат полномочия добровольно?

- Я сейчас не могу точно сказать, есть такие в Думе или нет. Для выяснения проверка и проводится. Если она подтвердит, что кто-то из коллег имеют второй паспорт, да, им придется расстаться с мандатом Госдумы. Тем более, что в прошлых созывах были депутаты, которые даже и не скрывали своего второго гражданства. Значит, и нынче надо проверять.

- То есть, вариант только один – сложить полномочия? А можно отказаться от гражданства или от вида на жительство?

- Нет, отказ от второго гражданства в данной ситуации положение не спасет.

- Ваша Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию, которая теперь перенаправлена на мониторинг их выполнения, на каникулы не ушла?

- Нет, она работает. Мы должны сейчас принимать законы в соответствии с Конституцией и в развитие Основного закона. В частности, мы рассматриваем, как организовать работу по подготовке, по экспертизе федеральных законов.

Мы понимаем, что в осеннюю сессию будет основная часть законов вноситься. Поэтому нужно быть к этому готовыми.