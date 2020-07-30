Что делали «боевики» в Белоруссии и кто подстроил их задержание

Как только я узнал об этом громком ЧП в Белоруссии, то первой мыслью, которая мелькнула в голове была «Ребята вляпались на радость нашим недругам». Как и водится в таких случаях, и Запад, и белорусская, и российская оппозиция стали на полную катушку разыгрывать «благодатный сюжет». Повозмущался и Лукашенко, требуя и от своих спецслужб, и от Москвы внятных объяснений случившегося. Тем более, что задержали лишь 33 российских «боевика», а еще 200 или даже 300 (по слухам) скрывались неизвестно где. Тем временем в больших и малых политических кругах, в СМИ, а также на лавочках у подъездов начался чемпионат мира по сочинению версий случившегося. Вот лишь две из них.

ВЕРСИЯ №1. Российские «боевики» прибыли в Белоруссию, чтобы не допустить победы Лукашенко на предстоящих президентских выборах. И устроить минский майдан. Контраргумент: каким бы задиристым не был Лукашенко, какие бы воинственные лозунги не бросал, а Москву он устраивает. Тем более, что это глава Союзного государства. Зачем же нам «валить» союзника на радость белорусской оппозиции и Запада?

ВЕРСИЯ №2. Российские «боевики» прибыли в Белоруссию, чтобы поддержать самого сильного противника Лукашенко на президентских выборах. Контраргумент: «самый сильный» оппонент Лукашенко - безработная домохозяйка Светлана Тихановская - уже заявила, что в случае победы на выборах Белоруссия выйдет из Союзного государства, потребует вывода российских военных объектов из республики и возьмет курс на Запад (не исключая и вступление в НАТО). Только враги России, а не санкционированные Москвой «российские боевики» могли отважиться на такой предательский шаг.

Тот, кто внимательно следит за высказываниями Лукашенко по поводу окопавшихся в его стране российских «боевиков», тот должен заметить, что они и непоследовательны (гневное возмущение сменяется спокойным тоном), и спекулятивны – Батька явно пытается разыграть карту к своей политической выгоде на предстоящих выборах.

За день до задержания российских граждан, Александр Лукашенко посетил войсковую часть №3214 внутренних войск МВД Беларуси. Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС

Но давайте обратим внимание на ещё один момент. Как оперативники КГБ в минском аэропорту не засекли появление сотен (!!!) странных, откровенно милитаризованных людей в камуфляже, которые прибывали в столицу Белоруссии крупными командами? И которые толпами гуляли по Минску почти две недели? Тем более, что у белорусской и российской разведки и контрразведки очень прочные и давние связи, - достаточно было одного звонка из Минска в Москву и просьбы: «Вы приезжайте и со своими разберитесь, чтобы шума не случилось». Но этого не случилось. Такое впечатление, что в Минске чего-то выжидали, - может быть, решали, как с наибольшей выгодой для политической позиции президента на выборах разыграть карту?

Наверное, не у одного меня возникло сомнение, что вот таким невежественным способом могли засветиться и попасть в руки белорусских спецслужб профессионалы. Народная молва сразу же стала разносить слух, что это якобы бойцы вездесущей ЧВК Вагнера, но те, как известно, за многие годы существования своей организации были похожи на привидения, – все о них говорили, но никто их не видел. А если и отправлялись на работу за рубеж, то по Москве или Минску толпой в камуфляжной форме и в берцах не ходили и по полгостиницы не занимали. Да и вылетали они за кордон по тайным каналам, подальше от глаз людских, и не с мороженым, а с оружием в руках. А эти, пойманные толпой, попались, извините, как лохи. И вот теперь мы знаем: задержанные в Минске сотрудники ЧВОК «МАР» признались, что готовились к отправке в Турцию «для заключения контракта на охрану ливийского нефтяного объекта».

Давайте тут для начала попытаемся разобраться: что такое ЧВОК «МАР»? Это частная военная охранная компания, которую возглавляет Алексей Марущенко (отсюда и МАР). О нем известно, что он офицер запаса (старший лейтенант), окончил Суворовское, а затем высшее военное училище, но военную карьеру быстро бросил и переключился на бизнес.

Таинственная ЧВОК «МАР» появилась на горизонте в 2015-ом году в Питере (лицензирована, в октябре 2014-ого года) и позиционировала себя не только как охранная, но и гуманитарная организация (доставляла грузы в Донбасс). Вот как сам Марущенко рассказывал о работе возглавляемой им организации:

- Мы осуществляем помощь в эвакуации людей из зон боевых действий: Ливия, Сирия, Донбасс. Если ваш родственник уехал воевать в "Исламское государство" (организация запрещена в России - ред.), то мы его можем вытащить оттуда.

Глава ЧВОК "МАР" Алексей Марущенко. Фото: ЧВОК МАР

В том же интервью Марущенко намекнул, что появилась возможность «поработать» в Ближневосточном регионе… А на вопрос «Как реагирует российское государство на вашу работу?», он ответил так: «Оно и не мешает, и не помогает».

Вот из этого ответа следует главный вывод: ЧВОК МАР не имеет никакого отношения к государству российскому. И все потуги некоторых представителей белорусских властей, белорусской оппозиции, российских и западных провокаторов преподнести случившееся как грубое вмешательство Москвы в белорусскую же политику, - умышленная провокация. Наши «боевики» отправлялись через Минск на Ближний Восток, чтобы (по словам одного из них) «скосить бабла». Такой маршрут они выбрали, находясь в твердом убеждении, что едут в Турцию через дружественную страну, которая не помешает им двигаться дальше. Но не получилось. Из-за собственной же лопоухости они попали на раскаленные жернова предвыборной политической ситуации. С оной стороны, подложили жирную свинью Лукашенко и Кремлю, а с другой – сделали «царский подарок» и противникам Батьки, и Западу, которые на все лады разыгрывают антироссийскую карту (хотя, судя по некоторым высказываниям Лукашенко, он тоже не прочь извлечь из этого ЧП свою политическую выгоду).

Ну а что в итоге-то? «Боевики» совершили какие-то преступления на территории Белоруссии? Нет. Потому под конвоем – быстро на вокзал и валяйте туда, откуда приехали. Это раз. И два. Это очень серьезный урок и для России, у которой до сих пор нет Закона о частных военных компаниях. Потому и плодятся (нередко - под благим лозунгом) вот такие мутные организации, в которых собирается братва, готовая «поднять бабло» где угодно. И наносящая большой вред имиджу своего государства. И сорящая его с самыми близкими союзниками.

А тем временем…

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков заявил, что против задержанных «российских боевиков» возбудили уголовное дело о подготовке террористического акта. При этом ни динамита, ни оружия, ни ядов, ни планов диверсий у задержанных россиян не нашли. Нашли лишь зарубежные паспорта (на арабском языке), мелкие суммы российской валюты, туалетные принадлежности и трусы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793368" frameborder="0"></iframe> СМИ республики опубликовали видео предположительного задержания 32 "русских" членов ЧВК "Вагнер".

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