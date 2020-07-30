За десять лет объем автомобильного производства в Казахстане вырос в 12,5 раз

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин подписали соглашение и дорожную карту по реализации инвестиционного проекта между ПАО «Татанефть» и группой казахстанских компаний «Аллюр». Cоглашение подписано во время поездки заместителя главы кабинета министров Казахстана в Нижнекамск, в ходе которого обсуждались вопросы промышленного и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и российским регионом. В ходе двухдневной поездки в Татарстан заместитель главы правительства Республики Казахстан встретился с главами крупнейших промышленных и градообразующих предприятий, таких как ПАО «КАМАЗ», ПАО «Татнефть», ПАО «Нижнекамскшина», ознакомился с производственными мощностями, обсудил вопросы создания совместных производств и реализации инвестиционных проектов в сфере автомобилестроения, нефтехимической промышленности, а также производства автомобильных и промышленных шин.

Подписанное в Татарстане соглашение предусматривает строительство на территории Казахстана завода по выпуску шин для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей. Завод будет ежегодно выпускать 3 млн легковых и легкогрузовых шин (с перспективой увеличения производства до 3,5 млн), а также полмиллиона грузовых. Запуск предприятия запланирован на 2022 год, численность работников составит около 1000 человек.

Казахстанской стороной отмечено, что привлечение прямых иностранных инвестиций, развитие промышленности и импортозамещение являются приоритетными направлениями работы правительства страны. Стороны договорились активизировать работу по реализации проектов двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Группа компаний «Аллюр» является акционером крупнейшего казахстанского автопроизводителя «СарыаркаАвтоПром», официальным дистрибьютором, производителем и дилером брендов JAC, Ankai, Yutong, Chevrolet, Ravon, производителем Hyundai, NivaChevrolet, UAZ и MAN. В минувшем году с конвейеров «СарыаркаАвтоПром» сошла половина всех произведённых в Казахстане автотранспортных средств.

Сегодня автомобильная промышленность Казахстана входит в список приоритетных направлений несырьевого сектора экономики страны и является объектом государственной поддержки. По итогам минувшего года доля автопромышленности в машиностроении Республики Казахстан составила 26%, произведено свыше 50 тыс. единиц техники, в том числе 44 077 легковых машин, рост производства по сравнению с 2010 годом составил 46,8%. 60% проданных в прошлом году в Казахстане автомобилей произведено в самой стране, экспортировано порядка 2,7 тыс. автомобилей. За неполные 10 лет объем автомобильного производства в республике вырос в 12,5 раз - с 4 тыс. единиц в 2010 году до 50,4 тыс. в 2019-м. По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, в 2019 году в стране было произведено 16 332 автомобиля Hyundai, 14 623 машин марки Lada, 5 366 автомобилей Ravon. В топ-пять вошли также Kia (3683 единиц) и JAC (2 775 единиц).

Фото пресс-службы правительства РК

На сайте компании «СарыаркаАвтоПром» говорится, что за первые 6 месяцев 2020 года в стране было выпущено 32 701 транспортных средств всех типов, из которых 16 932 пришлось на «СарыаркаАвтоПром». «Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана посчитал, что совокупная стоимость выпущенной продукции автопрома оценивается в 235 378 млн тенге (40 664 млн рублей), это на 62,5% больше результатов первых шести месяцев 2019 года. Основной прирост обеспечили легковые автомобили – в первом полугодии было выпущено 27 867 ед. (+48,6%), 2 974 ед. грузовиков (+253,2%), 713 автобусов (+5,8%), 374 ед. прицепов и полуприцепов (+16,9%) и 131 ед. прочей специализированной техники, - говорится на портале автопроизводителя. - За полгода отечественными заводом «СарыаркаАвтоПром» было произведено 16 923 единиц легковых, грузовых автомобилей и автобусов, прирост составил 82%. В Усть-Каменогорске на предприятии «Азия Авто» было собрано 12 846 машин. В Семипалатинске СемАЗ произвёл 1 105 ед. коммерческой техники. Новый завод HyundaiTransKazakhstan в Алматы начал свою работу в апреле, за три месяца было выпущено 672 автомобиля. В Кокшетау «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 429 грузовиков, DaewooBus произвёл 188 едениц техники, алматинский HyundaiTransAuto произвел 165 коммерческих автомобилей».

Несмотря на удар, нанесённый казахстанской экономике пандемией Covid-19, по итогам первого квартала 2020 года в республике было произведено 18 836 единиц автотранспортных средств, включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы, это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В минувшем году граждане Казахстана приобрели 75 тысяч новых автомобилей, при этом доля импортных автомобилей на отечественном рынке сократилась с 51 до 40%.

Автопром Казахстана: краткий курс

Точкой отсчёта развития казахстанского автопрома можно считать 2003 год, когда на территории страны был выпущен первый автомобиль «Нива». В последующие годы объёмы производства оставались скромными, они насчитывали несколько тысяч единиц, линейка выпускаемой продукции была представлена маркой ВАЗ, а основной сегмент авторынка занимал импорт.Эта ситуация сохранялась вплоть до 2016 года, когда правительство страны приняло меры по стимулированию автомобильной отрасли, такие как льготы по НДС, введение утилизационного сбора, разработка программы льготного кредитования и лизинга, меры поддержки экспорта продукции, программа промышленной кооперации. На тот момент доля проданных в Казахстане отечественных автомобилей составляла 26%.

Ситуация начала кардинально меняться после того, как к развитию автомобильной отрасли Казахстана был привлечён крупный транснациональный инвестор СМС-JAC Motors, ставший стратегическим партнёром костанайской компании «СарыаркаАвтоПром». В страну также потянулись крупнейшие производители коммерческой техники, в частности, российский КамАЗ, открывший на территории Казахстана предприятие в 2005 году. Позже в республике открыли своё производство такие марки, как Daewoo, Hyundai, IVECO, ANKAI и другие.

В результате за сравнительно короткий срок в Казахстане была построена новая промышленная отрасль. Сегодня в республике ведётся производство всех категорий транспортных средств, собирается 167 моделей автомобилей 22 мировых брендов. За период реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития, стартовавшей в 2010 году, в стране было открыто свыше 130 машиностроительных производств, создано свыше 14 тыс. рабочих мест. Один из пунктов Госпрограммы гласит, что мировые тренды должны способствовать развитию автомобильной промышленности Казахстана, которая, в свою очередь,создаст стимул для развития таких отраслей, как металлургия, производство резиновых изделий и стекла, текстильная промышленность, производство электрического оборудования и приборов.

Фото пресс-службы правительства РК

Дорожная карта

На официальном сайте правительства Республики Казахстан говорится: «В результате проделанной работы экспорт по сравнению с 2018 годом увеличился в 10 раз. По итогам 2019 года было экспортировано 2 629 автомобилей. Экспортируются автомобили преимущественно в Российскую Федерацию и Узбекистан». Основная часть зарубежных продаж в минувшем году пришлась на марки JAC, Hyundai и Ravon.

«С точки зрения принятия общемировых стандартов по экологичности, безопасности и снятия внешнеторговых барьеров Казахстан продвинулся дальше по сравнению с некоторыми соседними странами», - говорит директор по стратегическому планированию Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана Артур Мискарян.

В июне 2019 года в Казахстане была утверждена Дорожная карта по развитию машиностроения на 2019-2024 годы, охватывающая все отрасли машиностроения и содержащая комплекс мероприятий по оказанию им помощи со стороны государства - налоговые преференции, финансовая и сырьевая поддержка, обеспечение квалифицированными кадрами и др.В нынешнем году в Казахстане стартует производство более 10 новых моделей автомобилей, в ближайшее время, несмотря на объективные трудности, связанные с экономическими последствиями пандемии, общий объём продукции казахстанского автопрома планируют довести до 100 тыс. автомобилей, из которых 10-15 тыс. будут экспортированы в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь и Азербайджан.

В апреле 2019 года между Казахстаном и Российской Федерацией была принята Программа совместных действий, предусматривающая широкое сотрудничество в автомобильной отрасли.В рамках программы российские ПАО «КАМАЗ», ПАО «АВТОВАЗ» и ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» начали разработку совместных с Казахстаном проектов по строительству заводов, производящих редукторы главных передач ведущих мостов грузовых автомобилей, а также литейного завода и научно-исследовательского центра.

В Алматы стартует строительство завода «HyundaiTransKazakhstan» по производству легковых автомобилей марки Hyundai мощностью 30 тыс. единиц в год на первом этапе, 45 тыс. – на втором. На площадке «СарыаркаАвтоПром» расширится объём производства, линейка выпускаемых автомобилей и автокомпонентов совместно с компанией СМС - JAC Motors. В рамках сотрудничества с китайскими производителями в Казахстане планируется запуск заводов по производству шин и двигателей.Помимо этого, министерствами здравоохранения и инфраструктурного развития Республики Казахстан утверждена Дорожная карта по обновлению санитарного транспорта.К настоящему моменту средний уровень локализации (местного производства) автомобильной промышленности в Казахстане составляет 33%, а по некоторым моделям – более половины, говорится на сайте правительства Республики Казахстан.