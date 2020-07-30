Ресторатор — о смерти рэпера Энди Картрайта: «Это был добрый и справедливый человек. Невосполнимая потеря»

2020 год продолжает шокировать. Эпидемии, восстания чернокожих и педофильское лобби Голливуда выглядят уже вроде бы нормальным фоном для происходящих в реальности событий.

В США один из самых популярных и богатых рэперов мира Канье Уэст не вылезает из психиатрических клиник и разводится с женой Ким Кардашьян. Поклонники Бритни Спирс уверяют, что певицу взяли в заложники, и тайными знаками в своих видеороликах она пытается «моргнуть», передавая сингал SOS.

А в России в ночь на 30 июля был обнаружен разделанный и расфасованный по пакетам труп 30-летнего рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), прославившегося рэп-баттлами. Жена музыканта дала показания: она хотела скрыть гибель мужа и поэтому расчленила его тело, распихав останки по холодильнику.

КТО ТАКОЙ КАРТРАЙТ

kkkartrait Снимаем новый сезон передачи «Смак»

Александр Юшко родился 17 августа 1980 года в Нежине (Черниговская область, Украина) в семье преподавателей музыки. Занимался самбо, ходил на уроки фортепиано и английского. От школы выступал на многих мероприятиях — в том числе на местной мебельной фабрике и в зубной поликлинике. Хотел стать адвокатом или частным детективом. Учился в Нежинском педагогическом университете. Записал шесть полноценных рэп-альбомов. Яркий представитель андеграунда, который в рэп-баттлах (вербальная битва без правил, где соперники зачитывают стихотворные строчки друг про друга, стараясь нанести максимальный творческий и порой даже человеческий урон) навязывал свой стиль, самобытную подачу и читку. Не стремился перенимать у коллег приемы, фишки, гнаться за конъюнктурой, подражать или устраивать из рэп-баттла стендап-концерт, как стало впоследствии модно.

kkkartrait Хорошо шумим

Имея неординарную внешность (двухметровый, с большой головой, тяжелыми надбровными дугами и длинными руками) и дефекты произношения шипящих звуков, стал одним из первопроходцев в современной баттл-культуре, начинал работать в этом жанре еще шесть лет (до этого занимался граффити).

Использовав сложные рифмы и метафоры, стал одним самых сильных украинских МС, выступавшим на площадках Versus Battle, Versus BPM, Кубок МЦ и др. Псевдоним собрал из имен британских рэперов, поначалу скрывал внешность и носил прозвище Фрейд.

Любимая музыка: Наутилус Помпилиус, The Prodigy, Рэй Чарльз, The Righteous Brothers, ODB и Николай Римский-Корсаков.

- Несколько лет назад мне прислали ссылку на самый первый Versus Battle, - вспоминал Картрайт. - Она тогда была закрытая. А потом мне написал Ресторатор (организатор площадки Versus Battle Александр Тимарцев) и сказал, что меня хотят видеть там. Мол, подписчики просят позвать. Приехал — поучаствовал с ATL (Сергей Круппов, с которым Энди провел первый баттл в 2014 году), а дальше по инерции. Я не считаю себя баттл-МС. Это чисто по фану. Мне жаль, что я забыл третий раунд. Но еще больше жаль, что начал фристайлить (импровизировать) какую-то ерунду. Кстати, в тот день на первом баттле я познакомился с будущей женой. Она подошла после и сказала: «Чувак, у тебя были крутые строчки!».

В баре «1703», где проходили рэп-баттлы, Картрайт познакомился и с Оксимироном (Мирон Федоров) - одним из самых популярных в России рэп-музыкантов. Он отмечал *** (офигенные) рифмосплетения и парадоксальные образы Картрайта. А также фирменные провалы в памяти во время баттлов. Это и было причиной некоторых поражений Энди. Возможно, Картрайт был одним из самых скромных и недооцененных баттловиков.

- Андеграунд для меня - оппозиция и свобода мысли, - говорил он. - Это не музыкальный жанр и никак не связано с уровнем известности. Можно много лет делать одно и то же, прикрываясь благородным знаменем «андеграунда», но хороший МС себе этого не позволит. Важно иметь смелость быть независимым от мнений. Ведь искусство — это такая штука, где любая клякса может стоить разных денег в зависимости от того, как ты будешь ее продавать. Что мне не дает покоя? Мысль о том, что каждый день нужно делать что-то полезное для себя и близких. Это не дает мне покоя в том смысле, что помогает не тормозить и быть всегда в движении.

Последней публикацией Энди в инстаграме стало изображение татуировки на руке одного из поклонников рэпера со строчкой из его совместной с Луперкалем (музыкант тоже никак не отреагировал на просьбу «КП» сказать несколько слов о друге) песни «Настрой»: «Будет катафалк маловат». Рост погибшего музыканта составлял 196 сантиметров.

В одном из интервью Картрайта спросили: «Представь, что ты умер. Перевалочный пункт с этого света на тот свет. Всем раздали анкеты. Что ты напишешь в разделе “О себе”?»

kkkartrait Лето в разгаре, бейте татухи, присылайте фотки

- Из меня не вышел бы примерный мальчик, - ответил он.

Баттл-рэперы Rickey F, Гарри Топор, Drago, Halloween, Giga1 и комик Юрий Хованский, которые часто виделись с Картрайтом на совместных мероприятиях, на просьбу «КП» вспомнить, каким они запомнили коллегу, не ответили. Рэпер и участник шоу «Песни» на ТНТ Млечный (Иван Бреднев), который баттлил с Картрайтом, отказался от комментариев и воспоминаний коллеги, сославшись на то, что «пересекался с ним всего раз в жизни». Рэпер, бывший участник группы «Триада» и актер сериалов «Реальные пацаны» и «Патриот» Нигатив (Владимир Афанасьев), судивший баттлы Картрайта, был ошарашен новостью и попросил связаться с ним позже.

kkkartrait Я освобожденный Джанго, дядя

А организатор Versus Battle Ресторатор вспомнил близкого друга без промедления: "Это был прекрасный, добрый и справедливый человек. Он мастерски работал с рифмой. Мы собирались в ближайшее время записать второй совместный трек, но не могли выбрать подходящий бит. Очень соболезную его родственникам. Для меня и для русского рэпа — это невосполнимая потеря".

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