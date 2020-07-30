В Россию осенью придет грипп-незнакомец: какие штаммы ожидаются и как нас будут прививать

Осенью в нашу страну придет грипп, от которого россияне не прививались ни в прошлом году, ни в предыдущие годы. О таком «сюрпризе» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Поэтому иммунизация, то есть прививки от гриппа в нынешнем сезоне как никогда актуальны, подчеркнула главный санитарный врач. Еще весной министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что хорошо бы провести вакцинацию уже в августе, а не начинать ее в сентябре, как обычно. Летом во многих регионах идет спад ковидной инфекции, из-за которой многие люди просто боятся лишний раз приходить в поликлиники. А вот осенью, как ожидается, коронавирус снова начнет набирать силу. Хорошо бы встретить его, уже будучи привитым от гриппа, который сам по себе грозит опасными осложнениями.

Однако жизнь скорректировала планы. На том же совещании у президента вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что поставка вакцины от гриппа в российские регионы начнется 31 августа. Это значит, что прививочная кампания стартует традиционно в сентябре. Остается надеяться, что коронавирус не успеет разгуляться так сильно, чтобы сорвать противогриппозную вакцинацию. По словам Голиковой, нужно привить не менее 60% населения, а из групп риска (пенсионеры, хронические больные, дети, беременные женщины) — порядка 75%.

В ТЕМУ

Что за незнакомец?

В этот раз вирусологи не предрекают чего-то особо страшного вроде пандемического свиного гриппа. Однако напоминают, что любой сезонный грипп чреват опасными осложнениями вплоть до летального исхода. Умирают около 0,1% (у коронавируса этот показатель в 8 — 10 раз выше). Поскольку от гриппа прививки уже есть, грех не воспользоваться возможностью избежать рисков. Напомним, такая вакцинация не означает, что человек вообще не заболеет, но защищает от осложнений и смертельных угроз.

Что касается ожидаемых штаммов гриппа, то еще в феврале Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации: оптимальными в сезон 2020 — 2021 гг. будут четырехвалентные вакцины, направленные против вирусов гриппа, подобных: A/Hong Kong/45/2019 (H3N2), A/Hawaii/70/2019 (H1N1)pdm09, B/Phuket /3073/2013 (линия Ямагата) и B/Washington /02/2019 (линия B/Victoria).

Российские власти пока не уточняют, какие именно вакцины будут применяться в этом году в нашей стране. Перечисленные аббревиатуры могут пригодиться для ориентировки, если вы решите вакцинироваться в частных клиниках за свой счет.

КСТАТИ

Можно ли заболеть гриппом и коронавирусом одновременно?

В Интернете встречаются экзотические версии: мол, именно массовая вакцинация против гриппа привела к тому, что поднял голову новый опасный коронавирус. Грипп якобы «не пускал» других врагов. Вирусологи поясняют, что это полная глупость.

В научной литературе уже описаны случаи, когда у одного пациента обнаруживался и коронавирус, и грипп. Оба вируса относятся к острым респираторным инфекциям, но грипп в большей степени поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус — легкие и их капилляры, пояснила журналистам руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Сочетанная инфекция протекает тяжелее и повышает риски неблагоприятного исхода для больного.

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