2020-07-30T20:20:37+03:00
Общество

Влюбленные эко-дизайнеры делают брендовые сумки из использованной упаковки

Несмотря на необычный материал, изделия трудно отличить от оригинальных
Анна ГЛАДКИХ
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Цель этих работ - повысить осведомленность о важности сохранения окружающей среды и практике устойчивого потребления. Фото: instagram.com/p/CAqht1PqdDoЦель этих работ - повысить осведомленность о важности сохранения окружающей среды и практике устойчивого потребления. Фото: instagram.com/p/CAqht1PqdDo
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Кьяра Ривитусо и Маттео Бастиани, пара влюбленных из Милана, успешно совмещают увлечение высокой модой с заботой о природе, идеями разумного потребления и переработки отходов.

Их «фишкой» стало изготовление копий культовых сумок от ведущих мировых брендов, таких как Dior, Prada, Fendi и др., из картонных упаковок от продуктов питания популярных марок и пластиковых пакетов для шопинга.

В результате благодаря своему удивительному и оригинальному творчеству они даже привлекли внимание редакции Vogue.

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Сумка с двойным клапаном Chanel сделана из бумажных и пластиковых пакетов Ikea
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- Все началось несколько лет назад, когда мы захотели бросить вызов собственному творчеству, - рассказали Кьяра и Маттео Vogue.

По их словам, первой сумкой, которую они создали, была Balenciaga Bazar, сделанная из пакетов из супермаркета Tesco.

- Это пробудило в нас любопытство, захотелось узнать, а что еще мы можем повторить? Куда может нас привести такой стиль? И мы сфокусировались на создании комбинации знаковых моделей из мира моды и вторсырья, - вспоминают ребята.

В их коллекции изделия из пачек от кукурузных хлопьев, печенья Oreo или коробки от кроссовок Nike. И сумка из пупырчатой упаковки сайта Amazon, и из картонного пакета из McDonald’s.

Каждая сумка выполнена с учетом мельчайших деталей, но при этом они подходят для носки в повседневной жизни. Изнутри их укрепляют металлом или кожей, превращая в настоящие аксессуары, а не просто произведения искусства.

Все свое свободное время дизайнеры посвящают созданию новых аксессуаров. Их цель - повысить осведомленность о важности сохранения окружающей среды и практике устойчивого потребления.

Напомним, дизайнеры представили сумки - шоперы из бывших баннеров чемпионата Мира по футболу.

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