Работающие пенсионеры получат прибавку

С этой субботы все работающие пенсионеры станут получать повышенную пенсию. Обычная индексация, которая проходит в начале года, им не полагается. Это так называемый «перерасчет страховых прав». То есть добавляют только за те отчисления, которые их работодатели делали в бюджет в прошлом году.

В абсолютных числах прибавка незначительная. В 2019 году максимум был 262 рубля, а в этом - 279 рублей (это три пенсионных балла). Для сравнения, средняя индексация для неработающих пенсионеров составила около тысячи рублей.

Конкретный размер увеличения зависит от заработной платы. Грубо говоря, максимальную прибавку получат те, кто зарабатывает больше 30 тысяч рублей в месяц. Если официальная зарплата ниже – тогда и прибавка будет пропорционально меньше.

При этом, если работающий пенсионер увольняется, то со следующего календарного месяца он начнет получать повышенную пенсию. Ему учтут все пропущенные индексации. К примеру, если пенсионер продолжал работать в последние пять лет, пенсия может увеличиться на 3 - 4 тысячи рублей в месяц.

По данным ПФР за прошлый год, всего в России 14 млн работающих пенсионеров. Ежегодную индексацию для них отменили пять лет назад. Это решение объяснили тем, что раз человек трудится, значит у него есть силы и дополнительный заработок. А помогать лучше тем, у кого пенсия - единственный источник дохода. Поэтому пенсии неработающим пенсионерам индексируют выше инфляции.

Тем не менее, это привело к тому, что минимум треть пенсионеров, по расчетам экспертов, ушли в теневой сектор, то есть стали получать зарплаты в конвертах. Это стало выгодно и им, и работодателям.