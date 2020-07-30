2020-07-30T14:27:20+03:00
Общество

В Тюменской области заработала третья очередь крупного молочного комплекса

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, производство имеет большое значение для развития агропромышленной отрасли региона
Ксения БОГДАНОВА
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В церемонии запуска производства, которая прошла в онлайн-формате, принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тюменской области.В церемонии запуска производства, которая прошла в онлайн-формате, принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тюменской области.
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В Тюменской области дали старт новому производству: группа компаний «Дамате» запустила третью очередь молочно-товарного комплекса. Ферма на шесть тысяч голов будет производить 55 тысяч тонн молока в год. В церемонии торжественного запуска производства, которая прошла в онлайн-формате, принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, запуск нового молочного производства – большое событие для области и для развития агропромышленной отрасли. Комплекс оснащен современной техникой и использует новейшие технологии в производстве.

- Выход такого крупного комплекса на полную проектную мощность имеет большое значение для развития агропромышленной отрасли региона: высокотехнологичное производство, внедрение новых технологий в животноводстве и, конечно, создание новых рабочих мест с достойной заработной платой, - отметил Александр Моор. - «Тюменские молочные фермы» - это флагман производства молока. Вслед за ним в области открываются все новые производства. В 2019 году запущена молочная ферма «Петелино» в Ялуторовском районе, в ближайшее время ожидаем завершения инвестпроекта ООО «Агрофирма «Междуречье» в Ярковском районе. И интерес инвесторов к развитию этого направления именно в нашей области сохраняется.

Планируется, что производство выйдет на плановую мощность уже в конце 2020 года. Комплекс будет вырабатывать 150 тонн молока в сутки. Для расширения производства группа компаний «Дамате» увеличила дойное стадо – буренок завезли из Германии, Дании и Нидерландов. Инвестиции в проект составили 1 млрд рублей. Компания вложила в него собственные и кредитные средства.

- Проекты такого уровня могут быть реализованы только путем объединения усилий бизнеса, правительства региона, банка, местной администрации, - подчеркнул генеральный директор «Дамате» Рашид Хайров. - Проект обеспечит развитие социально-экономической сферы, рост налоговых отчислений, создаст новые рабочие места. И, самое главное, жители области смогут покупать качественные молочные продукты, произведённые из сырья местного производителя.

Как отметили участники церемонии, молочных комплексов такого масштаба в России пока единицы. Новое производство «Дамате» уже называют реальным примером цифрового сельского хозяйства. В целом, по данным департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, выработка молока в регионе в 2019 году выросла на 6,5%. Это выше, чем в среднем по стране на 4,5%.

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