2020-07-30T14:42:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Вторая волна коронавируса в России в 2020 году: будет ли она осенью по мнению экспертов

В эфире Радио «Комсомольская Правда» (97,2 FM) обсудили вероятность прихода второй волны коронавируса в России осенью 2020 года
Ярослав КОРОБАТОВ
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Насколько реальны предсказания о том, что вторая волна коронавируса в России в 2020 году, начнется осенью?Насколько реальны предсказания о том, что вторая волна коронавируса в России в 2020 году, начнется осенью?Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Насколько реальны предсказания о том, что вторая волна коронавируса в России в 2020 году, начнется осенью? Мы спросили об этом в эфире «Комсомольская Правда» (97,2 FM) директора научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций врача-инфекциониста Георгия Викулова.

- Специалистам часто задают этот вопрос - будет ли вторая или третья волна. Но дело в том, что у нас еще первая волна не закончилась! И когда мы спрашиваем про вторую или третью волну, мы пытаемся опережать события. К сожалению, люди продолжают не только заражаться, но и умирать, а это значит, что не пройдено плато с точки зрения планеты в целом. В разных регионах складывается разная эпидемиологическая ситуация. Суммарное число новых выявленных случаев по всем странам мира в совокупности увеличивается. В некоторых странах отмечается положительная динамика. В некоторой степени хорошая ситуация складывается в России, но мы знаем, что в ряде европейских странах после открытия границ и появления потока туристов отмечаются новые случаи заражения. В частности испанский Минздрав заявляет о стремительном росте новых случаев. Пандемия не закончилась.

- Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что о снятии всех ограничений можно говорить не ранее февраля будущего года. Насколько это реально?

- Дело в том, что долгосрочные прогнозы неточны и сейчас заниматься прогнозированием самое неблагодарное дело. У нас прогноз погоды на две недели иногда точно не могут предсказать. А вы спрашиваете, что будет через полгода? Достоверно можно говорить о том, что специалисты не исключают второй волны коронавирусной инфекции в осенне-зимний период, потому что она отличается сезонностью, а точнее, волнообразным течением. Плюс на активность разных респираторных вирусов (не только коронавирусов) будет накладываться подъем заболеваемости другими инфекциями. Будет ли снятие ограничений в феврале? Это покажет конкретная эпидемиологическая ситуация в реальном времени.

- Можно ли надеяться, что к осени или зиме мы получим вакцину, которая защитить население?

- В России разрабатывается порядка 20 прототипов различных вакцин. Используются разные технологические решения, в создании вакцин участвуют несколько крупнейших центров: новосибирский “Вектор”, Центральный НИИ эпидемиологии, Институт вакцин и сывороток имени Мечникова, Институт имени Гамалея, Министерство обороны... Пока это стадия исследований, хотя в некоторых случаях доклиническая фаза на животных и волонтерах была проведена. Но важно доказать не только возможность проведения исследований у волонтеров, но доказать безопасность и эффективность массового применения вакцин. Для этого требуется время и соответствующий объем исследований. Пока они в полном объеме не проведены.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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ИСТОЧНИК KP.RU

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