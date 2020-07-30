Трамп знает, почему развалился Советский Союз

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу HBO сделал очередное «глубокомудрое» заявление: мол, Советский Союз распался из-за войны в Афганистане.

Этому высказыванию предшествовало сообщение американских СМИ о том, что Россия якобы предлагала руководству радикального мусульманского движения Талибан (организация, запрещенная в России) вознаграждение за уничтожение американских военных в Афганистане. Трамп назвал эти данные фейком и сообщил, что никогда не обсуждал ничего подобного с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что Советский Союз потерял в афганской войне огромное количество денег и человеческих жизней, так что вряд ли стоит доверять информации о сотрудничестве советских властей и талибов.

«Если вы задумаетесь о России, то поймете, что она стала Россией и перестала быть СССР именно из-за Афганистана», - заявил Трамп.

Судя по всему, президент США плохо знаком с историей и не слишком понимает суть происходящих в мире процессов. Да, афганская кампания оценивается современными историками неоднозначно. Но война во Вьетнаме, где Соединенные Штаты увязли по самые уши, вызвавшая колоссальный общественный резонанс и массовые антивоенные выступления по всей Америке, не привела к распаду Соединенных Штатов. В Советском Союзе, кстати, никаких общественных протестов против афганской кампании не было. Современники тех событий помнят, что «афганцев» - советских солдат, воевавших на территории Афганистана, никто в Союзе оккупантами не считал. У них были довольно ощутимые на тот момент социальные и прочие льготы, да и сейчас слова «воин-афганец» вызывают гордость и уважение. В отличие от американских солдат, которых на родине встречали отнюдь не красной ковровой дорожкой. Кстати, термин «вьетнамский синдром», описывающий посттравматическое стрессовое расстройство, появился в психиатрии после войны во Вьетнаме, а не после советской афганской кампании.

Конечно, в развале "одной шестой части суши" мы во-многом виноваты сами, а конкретно - бездарная и непоследовательная политика перестройки, затеянная Михаилом Горбачевым. Хотя, конечно, Штаты к этому руку тоже приложили. Некоторые считают, что второе лицо в Политбюро, выпускник Принстонского университета Александр Яковлев, активно сотрудничал с американскими спецслужбами. Ведь в своей книге, выпущенной в 90-е годы, он прямо признавался, что главной целью его жизни было «уничтожение нацистского Советского Союза». Кстати, Яковлев перед смертью окончательно «переобулся»: отказался от своей атеистической позиции и принял буддизм. Наверное, надеялся, что "удачно переродится".

А что до заявления Дональда Трампа, то вряд ли его стоит принимать всерьез. Скорее всего, это очередная попытка сохранить хорошую мину на фоне событий, сотрясающих страну в последнее время. Простим господину Трампу его незнание истории. Ну сказал, не подумав. Бывает.

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