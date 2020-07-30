"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян

Ксения Собчак, кажется, живет по принципу ни дня без скандала. На этот раз одиозная телеведущая оскорбила россиян, которые держат сбережения в рублях.

Ксения Собчак обозвала россиян идиотами. "Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?", - задала супруга Константина Богомолова риторический вопрос уничижительного содержания.

Перед этим она опубликовала в своем телеграм-канале "Кровавая барыня" скриншот с курсами валют на 30 июля, где было видно падения рубля по отношению к евро и доллару.

Утром 30 июля рубль действительно опустился до многомесячных минимумов по отношению к основным валютам. По состоянию на 10:10 доллар взлетел до 73,18 рубля, а евро - до 86,03 рубля. Это максимумы с середины мая и начала апреля соответственно.

Заявление Ксении вызвало волну негодования пользователей соцсетей. Многие припомнили телезвезде, как она три месяца назад призывала против раздачи всем россиянам денег. Вместо поддержки народа Ксения потребовала помочь бизнесменам. По мнению ведущей, если выплатить деньги россиянам, то они их "просто проедят", а "бизнес тем временем будет разрушен".

"Эти деньги сгорят, как в огне. Люди их проедят. И все равно, сколько будет это пособие - 20, 40, 50 тысяч рублей. Это не даст им нового заработка", - подчеркнула ведущая.

Она отметила, что в сложных ситуациях "помогать нужно сильным, а не слабым". "Только сильные смогут помочь слабым. Только сильные смогут вытянуть на себе экономику, только сильные смогут не увольнять людей", - рассказала она.

Кстати, три года назад знаменитость предлагала ввести в Монако специальный туристический налог, чтобы туда не смогли приехать бедняки. "В Монако в августе фотографирующих «бохатую жизнь» стало столько, что «бохатая жизнь» в Монако раньше конца сентября и носа теперь не сует", - посетовала Собчак. В качестве аргумента она привела Бутан. По законам этого азиатского королевства, турист должен потратить не менее 250 долларов в сутки, а также заплатить налог - 70 долларов за каждый день пребывания.