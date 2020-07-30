2020-07-30T15:58:26+03:00
Экономика

Безработным предложили платить по 90 тысяч рублей в месяц: К чему это приведет

Эксперт считает, что предложение о максимальной планке пособий - непродуманное
Владимир НИКОЛАЕВ
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Может ли резкий рост пособия по безработице привести к росту иждивенческих настроений? Фото: Михаил Метцель/ТАССМожет ли резкий рост пособия по безработице привести к росту иждивенческих настроений? Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Российские профсоюзы выступили с сенсационным заявлением. Они предложили основательно повысить пособие по безработице. Нижнюю планку установить на уровне регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, а верхнюю — на уровне средней зарплаты по региону. В среднем по стране это получается где-то от 12 тыс до 50 тыс руб, а для Москвы — от 19,5 тыс до немыслимых 91,8 тыс руб.

Сейчас, после повышения из-за коронавируса, пособие составляет от 4500 до 12,1 тыс руб.

Скачок огромен. Не приведет ли это к росту иждивенческих настроений — ведь с таким пособием можно вполне себе забыть про работу.

- Если мы говорим о минимальном пособии, то конечно, ни о каком иждивенчестве и речи быть не может, - сказал «КП» проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. - Это порог выживания. Сейчас минимум составляет 4500 рублей — это нищета. За такие деньги люди даже в службу занятости не пойдут, не будут собирать необходимые документы. Такие пособия получают самые малозащищенные слои — те, кто выходят на трудовой рынок впервые или после долгого перерыва.

Кроме того, отметил эксперт, людям до прожиточного минимума доплачивают регионы.

- И если мы хотим работать по системе одного окна, то надо, чтобы человек не бегал по инстанциям сначала получить пособие, потом доплату, а сразу, придя в центр занятости, получил бы причитающиеся ему выплаты, - пояснил Сафонов.

А вот в том, что касается максимальной планки, то это предложение эксперт раскритиковал.

- Абсолютно непродуманное предложение, - не сдерживается Сафонов. - Работающие люди, оказавшиеся на больничном, получают меньше. Надо привести тогда в соответствие эти выплаты. Кроме того, какая нужда в таком повышении? На высокие пособия будут претендовать люди, потерявшие крупный заработок. Но у них в силу квалификации и больше возможностей для того, чтобы найти работу — переехать в другой регион, опуститься чуть ниже по карьерной лестнице. Одно пособие для такого топ-безработного равняется пяти пособиям для того, кто действительно не защищен. Нужно определиться, кому мы помогаем.

Схожей позиции придерживаются и в Минтруда.

- Важно помнить, что пособие по безработице - это адресная мера поддержки граждан в их жизненной ситуации - потери работы. Пособие по безработице не спроектировано как постоянная замена трудовых доходов. Это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы, - ответили «КП» в этом ведомстве.

В Минтруде отметили, что сейчас началась разработка проекта постановления Правительства России о размере пособия по безработице на 2021 год. «Все предложения, в том числе предложения ФНПР, будут тщательно изучены», пообещали в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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