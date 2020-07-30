2020-07-30T16:15:34+03:00
Звезды

Роллс-Ройс против Майбаха: адвокаты по делу Ефремова устроили у суда «битву» авто

Оба защитника эффектно появились на предварительных слушаниях [фото, видео]
Алена МАРТЫНОВА
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Адвокаты Эльман Пашаев (слева) и Александр Добровинский (справа) перед началом судебного заседания.Адвокаты Эльман Пашаев (слева) и Александр Добровинский (справа) перед началом судебного заседания.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первый день самого громкого судебного процесса этого лета начался с самопрезентации адвокатов. Сначала к зданию Пресненского суда прибыл защитник Ефремова Эльман Пашаев. Юрист подъехал к шлагбауму на стильном черно-белом Майбахе, и судя по всему, был очень доволен собой. Идеально отутюженный костюм, белоснежная рубашка, уложенные волосы - Пашаев буквально блистал перед камерами.

- Всегда готов к победе, - на ходу заявил адвокат, а уже в коридорах суда добавил: - Сторона защиты сегодня будет рыдать горючими слезами! Почему? Да потому что я появился.

Адвокат Ефремова заявил, что всегда готов к победе.Алена МАРТЫНОВА

Появление адвоката той самой «рыдающей» стороны Александра Добровинского, который припарковался у суда вслед за Пашаевым, прошло не менее эффектно. Толпы сбивающихся с ног журналистов бросились к защитнику, которого на слушание доставили на Роллс-Ройсе. Александр Андреевич, между тем, был невозмутим. Обмолвился, что вечером идёт с супругой в театр, и был таков. Впрочем, о каких-то ожиданиях от процесса говорить ещё рано: сегодня в суде решали порядок выступлений, определяли, продлят ли Ефремову домашний арест. Пока актёр сидит дома, каждый день засчитывается ему как полтора дня в колонии. Поэтому, если артиста приговорят к реальному сроку, для него лучше пробыть в родных стенах как можно дольше.

Роллс-Ройс Александра Добровинского. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Роллс-Ройс Александра Добровинского.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Впрочем, адвокат Пашаев настроен на оправдательный приговор. Он объяснил прессе, почему его подзащитный отказался от своих первоначальных слов и больше не признаёт вину.

- Ефремов вправе признать вину и отказаться от нее по тысячи раз в день. Тем более, что я добыл доказательства его невиновности, - интригующе заявил Эльман Пашаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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