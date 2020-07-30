2020-07-30T16:52:52+03:00
Звезды

Филипп Газманов: Англичане назвали меня мажором. Они не правы!

Младший сын знаменитого певца Олега Газманова удивлен тем, что английская Daily Mail причислила его к «золотой молодежи»
Михаил АНТОНОВПетр ПАВЛОВ
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Когда английская газета рассказала про житье-бытье в Лондоне Филиппа Газманова, сына Олега Газманова, никто не удивился.Когда английская газета рассказала про житье-бытье в Лондоне Филиппа Газманова, сына Олега Газманова, никто не удивился.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Когда английская газета рассказала про житье-бытье в Лондоне Филиппа Газманова, сына Олега Газманова, никто не удивился. Лондонград, как называют колонию богатых русских в Лондоне, кишит нашими соотечественниками, сорящими деньгами. Так почему бы не войти в эту когорту представителю семьи успешного певца и композитора.

Все атрибуты красивой жизни были перечислены нашими британскими коллегами как по шаблону: «Феррари» красного цвета, частный самолет, дорогая школа… «Ух ты! - удивился сам Олег Газманов. - Богато живем!». Как выяснилось, Филипп Газманов действительно учился в Англии, но уже давно вернулся в Москву, ведет здесь свой бизнес и на частный самолет только начал зарабатывать.

Мы дозвонились до Филиппа, чтобы узнать, есть ли у него «Феррари»?

- Филипп, почитали «Daily Mail и обзавидовались! Оправдываться собираетесь?

- Оправдываться ни в коем случае, нет. Но хотелось бы немого уточнить по фактам. Я уже на протяжении трех лет живу в Москве. Отучился в Лондоне и вернулся сюда. И бизнес мой тоже в Москве, в России. Я организовал транспортный стартап, мы помогаем организовывать грузоперевозки во Францию.

- Откуда же Daily Mail взяли, что вы прожигаете жизнь в столице Англии?

- Так я действительно четыре года там учился. И они взяли информацию, которая устарела. Автор статьи даже инстаграм мой не изучил, потому что фотографии, которые там использую, трехлетней давности.

- То есть, три года назад были роскошные автомобили, а сейчас их нет?

- Ну, все эти автомобили на фотографиях - арендованные. На тот момент у меня уже было хобби - я работал в модельном бизнесе. Были карманные деньги, на которые я, будучи шестнадцати-семнадцатилетним подростком, готов был потратить на аренду автомобиля.

- После появления этой статьи к вам в соцсети набежали «доброжелатели»?

- Нет. Но деловые партнеры попросили прокомментировать эту ситуацию, так как наш бизнес публичный, открытый.

- Что заставило вас вернуться в Россию?

- Три года назад у меня был выбор: либо продолжить обучение в Лондоне, либо начать свой бизнес и заниматься им. И я принял решение переехать в Москву, сфокусироваться на бизнесе. И родители меня в этом поддержали.

- В суд на Daily Mail не хотите подать? Как раз можно будет позволить себе Lamborghini, например?

- Слушайте, отличная идея! Если вы мне порекомендуете профессиональных и компетентных адвокатов, которые бы мне помогли в этом, то с удовольствием!

- Ох, Филипп, адвокаты сейчас нарасхват. Кто Ефремова защищает, кто другими делами занимается...

- Насколько мне известно, медиа такого уровня юридически защищены. Тот, кто это написал, от лица журнала может это выразить как свое мнение. И по английским законам это неоспоримо.

- Спасибо, Филипп! Успехов вам в бизнесе в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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