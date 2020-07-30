Михаила Ефремова оставили дома до января, но запретили прогулки

В Пресненском суде только что закончились предварительные слушания по делу Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП под алкоголем и наркотиками. Трое потерпевших - официальная жена Сергея Захарова, его младший сын и брат из Рязанской области на слушание не явились. Не пришла и сожительница курьера Ирина Стерхова, которая была рядом с ним последние 20 лет. Таким образом, из всех родных и близких погибшего посмотреть в глаза Михаила Ефремова смог только старший сын Виталий.

На сегодняшнем слушании решилась судьба Михаила Ефремова на ближайшие месяцы. По решению суда на время процесса ему продлили домашний арест до 22 января 2021 года. Однако, в двухчасовых прогулках, о которых актёр просил в суде, ему отказали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793540" frameborder="0"></iframe> Адвокат Добровинский рассказал о поведении Ефремова в суде.Алена МАРТЫНОВА

Кроме того, суд отклонил ходатайство, в котором просили признать Ирину Стерхову, гражданскую жену погибшего в ДТП Сергея Захарова, потерпевшей. Рассматривать дело по существу начнут уже 5 августа, и к радости прессы, этот процесс будет открытым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793500" frameborder="0"></iframe> Ефремов зашёл в суд под крики «Невиновен!» и «Свободу Ефремову!».Алена МАРТЫНОВА

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