2020-07-30T18:01:14+03:00
Звезды

"Смотрите, какой классный у меня Паша": Агата Муцениеце перестала скрывать правду о разводе с Прилучным

Актриса решилась на откровение
Ольга ЛИБГАРДТ
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце больше не муж и женаПавел Прилучный и Агата Муцениеце больше не муж и женаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Вот уже более месяца Павел Прилучный и Агата Муцениеце больше не муж и жена. Звезда сериала "Мажор" с головой ушел в новый роман с Мирославой Карпович. А его бывшая жена привыкает к новой жизни. Спустя время, она впервые решила раскрыть правду о расставании с мужем.

"Не скажу, что ничего не предвещало бури. Я понимала, к чему все идет. Но почему-то считала, что можно куда-то вырулить. У меня долго не было ощущения, что вот он - финал. И когда я поняла, что мы к нему пришли, для меня это стало неожиданностью", - заявила Агата Муцениеце.

Она призналась что в те месяцы очень много злилась. "Наверное, я просто привыкла быть «за кем-то». Мы всегда ходили по премьерам вместе, я часто говорила: «Смотрите, какой классный у меня Паша!». Ради этого я вышла замуж. Я была именно «за мужем», и меня это не коробило. Мне так нравилось", - цитируют актрису 7 Дней.

При этом подчеркнула, что никогда не была абсолютно зависима от мужа. "Когда мы снимали последний сезон «Закрытой школы», я была беременна. Казалось, карьера вот-вот пойдет в гору. Вот он, трамплин. Но я родила сына в 23 года и ушла в семью. Сколько проектов прошло мимо!", - откровенничает Агата.

Муцениеце не стесняется своей откровенности. "Я уверена, не стыдно проиграть, не стыдно быть обманутым. Когда я счастлива, с удовольствием этим поделюсь. Но важно и в несчастье не замыкаться в себе, а разделить трудный период с теми, кто может помочь. Если не испытаешь безумную боль, не узнаешь, что такое счастье", - рассуждает мать двоих детей.

Напомним, Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце после девяти лет брака в июне 2020 года. За время совместной жизни в их семье родились двое детей: сын Тимофей и дочка Мия. Агата живет с наследниками в квартире, а Павел остался в загородном особняке. По слухам, звезда сериала "Папины дочки" уже переехала в дом к возлюбенному, из которого он в свое время выгнал Агату. Говорят, Мирослава Карпович, перевезла в дом все свои вещи.

Красивый незаконченный роман Прилучного и Муцениеце.Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся. Она по-прежнему его любит. Но, вероятно, сил быть рядом уже нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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