Кубанский фермер сможет "заказать" себе премиальную корову как автомобиль

Надо ли говорить, что одной из головных болей любого фермера является здоровье его поголовья. От этого зависят и показатели надоев, и реализация продукции. В идеальном мире им бы хотелось, чтобы существовала какая-то лаборатория, где можно было бы прийти и заказать себе лучшую корову-рекордсменку. Так вот, такая на Кубани, в станице Некрасовской скоро появится.

Речь идет о революционном методе экстракорпорального оплодотворения буренок, которые дают самые высокие надои. Более того, получившееся потомство автоматически наследует рекордные показатели своих родителей. То есть, игра в рандомную генетику исключена, каждый фермер может заранее «заказать» корову с наилучшими характеристиками. Примерно так в автосалоне мы заказываем автомобиль определенной комплектации.

Внедрять новый метод разведения крупного рогатого скота будут в группе компаний «Прогресс Агро». Она объединяет порядка 20 сельскохозяйственных предприятий Кубани. А теперь выступила с инициативой создания высокотехнологичной лаборатории для улучшения качества генотипов эмбрионов коровы. Проект курирует известный российский биофизик и эмбриолог Сергей Яковенко.

- Мы находим коров-рекордсменок, которые дают свыше 17 тонн молока в год. Надои обычной буренки составляют всего 6-7 тонн. Сейчас мы выделили почти 40 голов с «золотым» генотипом. Если таких коров скрестить с обычным быком, то потомство не будет давать рекордные надои. Но если подсадить такой корове эмбрион с идентичными характеристиками генотипа, в итоге мы получим новую корову-рекордсменку, которая будет давать столько же молока, сколько и отелившаяся корова, - объясняет Яковенко.

Что в итоге приведет к тому, что вырастет процент самих рекордсменок. Для крестьянских хозяйств гораздо выгоднее иметь несколько коров с высокими надоями, чем растить поголовье «обычных» коров и строить для этого новые фермы. Выведение высокоудойных коров значительно повысит эффективность предприятия без каких-либо дополнительных вложений.

В дальнейшем, по мнению ученого, метод ЭКО поможет выводить не только «молочных», но и «мясных» коров. Это герефорды, блек-ангус, ваки, которые дают очень качественное мясо при большом удельном весе. Причем некоторые такие особи при тех же кормах ( а значит при тех же затратах), что и обычные, дадут больше отдачи и среднесуточного привеса.

С академической скурпулезностью подойдут ученые и к процедуре ЭКО буренок. В новой лаборатории будут использоваться очень специфические микроскопы высокого разрешения для микрохирургии клетки. Механизм проведения ЭКО у коровы складывается по тем же принципам, что и оплодотворение человеческой яйцеклетки. Чтобы получить новую особь, нужно пересадить геном хромосома из одной клетки в пустую яйцеклетку, где уже нет хромосомы. То есть, подменить хромосом яйцеклетки на хромосомы из клетки коровы, которую будут «делать». Это очень тонкая микрохирургия клетки, для которой применяется высокотехнологичное оборудование, поэтому создание подобной лаборатории просто необходимо. Также у Яковенко в планах заняться редактированием генома, чтобы улучшать качество коров, и условия в новой лаборатории также позволит это сделать.

Первый теленок должен родиться здесь уже в этом году.

Ученый в дальнейшем мечтает создать на базе лаборатории полноценный биотехнологический центр мирового уровня. Но для этого нужно уже сейчас, в Усть-Лабинском лицее, со школьной скамьи готовить кадры для него.