Пик коронавируса прошли, налог на недвижимость не вырастет, День города постараемся провести — Собянин о главных событиях в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил в эфире канала «Россия 24». Корреспондент kp.ru прослушал интервью с главой города и выбрал наиболее важные моменты.

КОРОНАВИРУС НЕ УЙДЕТ В НОЛЬ

Большинство больниц и поликлиник в Москвы из ковидных центров переведены в обычный режим. Сейчас в столице осталось 11 обсерваторов для больных коронавирусов. В них 6,5 тысяч коек. Для сравнения, в пике было 23 тысячи коек.

— Ситуация в Москве достаточно стабильная. За месяц показатели выявляемости снизились более чем на 7%. Но на самом деле надо сравнивать пик заболевания с тем, что сейчас происходит, — начал Сергей Собянин.

По словам мэра, от пика ковида в Москве до сегодняшнего дня объем выявленных больных снизился в 10 раз.

— Пик прошли. На мой взгляд, мы вышли на минимальный уровень ниже которого опускаться уже не будем потому что в Москве передвигаются миллионы людей. Сотни тысяч приезжают из других регионов. И конечно, лелеять надежду, что мы уйдем в ноль, совсем какие-то минимальные значения, вряд ли приходится.

Мэр считает, что в ближайшие недели картина по заболеваемости будет сохраняться как и в предыдущие месяцы: ежедневный прирост будет составлять от 650 до 700 плюс-минус 50 заболевших. Глава города отметил, что ситуация может осложняться в периоды гриппа и ОРВИ.

— Чтобы этого не произошло, необходимо раньше, чем в прошлые годы, начинать привитие от сезонного гриппа и ждать вакцину. Надеюсь, что она появится и можно начинать активно прививаться. Тогда мы получим стабильную платформу для серьезной борьбы с ковидом.

1 СЕНТЯБРЯ В ОЧНОМ РЕЖИМЕ

Москвичей с детьми интересует, как начнется учебный год. Будет ли образование дистанционным и планируется ли вводить новые платформы для этого?

— Мы активно готовили приложение, платформу для работы в дистанционным режиме, записывали уроки. Надеюсь, 1 сентября будем работать в очном режим. Но тем не менее мы все понимаем, что есть опасность отдельного закрытия классов, школ. Даже когда наступает эпидемия гриппа, закрывается, класс, школы или целые районы. Для того чтобы учащиеся могли полноценно продолжать учебу, создана полноценная система дистанционного обучения.

НЕТ УВЕРЕННОСТИ, ЧТО ПРОВЕДЕМ ДЕНЬ ГОРОДА

— У нас нет полной уверенности, что мы сможем провести День города, что это позволит сделать эпидемиологическая ситуация, хотя я очень надеюсь. Вероятность того, что День города будет проведен, масштабно проведен — очень высокая. Конечно, начинаем потихоньку готовится к этому большому мероприятию. Концептуально он мог бы выглядеть как День музеев Москвы. В этом году мы хотим посвятить День города московским музеям. Через эту тематику показать многовековую историю Москвы. Я надеюсь, что нам удастся ее воплотить.

НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ И НЕДВИЖИМОСТЬ ПОКА НЕ ВЫРАСТЕТ

Мэр рассказал, что недавно принято решение об отмене пересмотра кадастровой стоимости. От нее исчисляются налоги на недвижимость и землю. Оценку проводили в конце прошлого, начале этого года. Экономическая ситуация была иная.

— Мы посчитали необходимым эту оценку не доводить до официальных решений, потому что она бы была на несколько процентов выше от того, что было прежде. Это платежи в объеме 4 млрд рублей, которые должны были и бизнес, и граждане заплатить в городской бюджет.

В мэрии понимают, что новая оценка не соответствует нынешней экономической ситуации и процессе приостановили. К нему вернутся в 2021 году.

— 2020 год будет уплачиваться на основании старой оценки 2018 года. Бюджет потеряет, но граждане и бизнес не будут платить лишние налоги, что на мой взгляд справедливо.

ПРО КРИЗИС И ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ

Мэр рассказал, что бюджет и экономика Москвы давно диверсифицированы. То есть источники дохода абсолютно разные, что позволяет работать эффективно.

— Этот кризис уникален по своему. Упали мировые цены на энергоносители — нефть, газ. Они косвенно влияют на экономику Москвы. Упали сектора торговли, услуг, потребление промышленных товаров — автомобили. Все сектора просели. В Москве в таком объеме этого давно не был.

Текущий кризис Сергей Собянин назвал серьезным ударом по бюджету города. На конец года потери составят около 500 млрд рублей. Плюс четверть триллиона дополнительно вынуждены израсходовать на поддержку граждан и борьбу с ковидом. Глава города намерен сохранить зарплаты в соцсфере — врачам, учителям, работникам культуры и ключевые проекты инвестиционной программы в Москвы.

— Мы запустили четыре пакета мер поддержки малых и средних предприятия вне зависимости от секторов экономики. Сложно разделять на «пострадавшая/не пострадавшая» отрасль. Большинство так или иначе столкнулись с проблемами. Всего на эти нужды в городском бюджете запланировано 85 млрд рублей. Значительная часть суммы уже реализована.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров на открытии реконструированной станции «Нахабино» МЦД-2. Фото: АГН "Москва"

ВНУТРЕННИЙ ТУРИСТ ЗАМЕНИТ ВНЕШНЕГО

— В этом году москвичи меньше, чем в другие сезоны разъехались в дальние регионы и страны. Большинство остаются в Москве. Это мы видим по загрузке общепитов и движению на улицах. Помимо этого в субботу-воскресенье к нам приезжает около 200 тысяч из дальних регионов. Не считая Подмосковье, которое перемещается сотнями тысяч каждый.

Мэр рассказал, что туристическая отрасль столицы еще не восстановилась, но процесс идет. Гостиницы пока не полностью загружены.

— Надеюсь, внутренний турист восполнит то, что у нас нет потоков внешних туристов.

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНЫ МЕСТА ДОСУГА

— С точки зрения периодичности и качества обработки требования ужесточились значительно. Лучше посещать аттракционы на открытом воздухе. Там значительно меньше рисков.

С 1 августа начинают работы кинотеатры. Первое время они будут работать с 50% нагрузкой, чтобы зрители соблюдали дистанцию. Должен быть контроль на входе и получасовой перерыв между сеансами, чтобы проводить дезинфекцию.

МЦД ПРОДОЛЖАЮТ СТРОИТЬ

После открытия МЦД прошло меньше года, но за это время появилось 13 новых станций.

— В планах еще 14 новых и реконструкция старых станций. В ближайшее время откроется новая станция в Подольске на этой же ветке рядом с Нахабино. Мы говорим «станция», но честно говоря, язык не поворачивается это так называть. Коллеги-железнодорожники называют это пригородным вокзалом. Потому что по масштабу и комфорту — это современные вокзалы. С эскалаторами, лифтами, кассами, торговлей, кафе.