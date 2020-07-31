Олег Попов: Путь от Солнечного клоуна к Счастливому Гансу

Огромная клетчатая кепка, красный нос, рыжие локоны. Популярность Олега Попова... Как объяснить? Гагарин, Высоцкий, Баталов, Плисецкая. Вот вместе с ними Олег Попов. Его показывали по ТВ примерно с той же частотой, что и Брежнева. И не было среди 240 миллионов граждан СССР человека, который бы его не знал. Ну разве что Агафья Лыкова...

XX век был веком клоунов. Даже в самые дикие годы им можно было на что-то намекать, чему-то учить. Олег Попов учил доброте. Один их его главных номеров - «Лучик» (посмотрите в интернете) - о неуловимости счастья, о его капризности, хрупкости, простоте... Если бы у нас снимали фильмы о «советской мечте», Попов стал бы идеальным прототипом. Парень с московских окраин, работал слесарем, потом попал в цирк, из акробатов в клоуны. До старости все оборудование для своих номеров делал своими руками. Всенародная любовь и популярность. Ордена, награды, премии... Все закончилось как-то сразу.

Олег Попов. Фото 1971 года.Фото: EAST NEWS

В 1990-м умерла жена Олега Константиновича. В 1991 рухнул Союз. Накопления в советских рублях сгорели. Попова и его коллег во время турне по Германии бросил аргентинский жулик-импресарио.

Попов остался в Германии, женился во второй раз. Габриэла, его вторая супруга, была моложе больше чем на 30 лет. Они познакомились во время выступления, и прожили вместе до последних дней артиста.

Олег Попов с женой ГабриэлойФото: EAST NEWS

Новая, немецкая жизнь началась с того, что «Солнечного клоуна» окрестили «Счастливым Гансом». Вместо огромных залов - цирк-шапито. Вместо приемов и почестей - номера отелей и автобус-гримерка. Зато работа, стабильность, домик по Нюрнбергом, любящая жена...

Мы встречались в Олегом Константиновичем в 2008 году в Гольденберге. В одном из десятков маленьких городков его полугодового турне. Усталый человек, ему под 80. Он не знает что там в России, но не верит ни во что хорошее. Его гложет обида. Один из символов огромного государства стал рядовым артистом в чужой стране. Он винит партию, начальников, Юрия Никулина, воров и жуликов... А потом взрывается: «Тьфу ты, вот почитает кто, скажет, контра какая-то рассуждает. А мы же за свою родину переживаем, правда? Мы же русские, да?».

На рынке в МюнхенеФото: EAST NEWS

Потом Олег Константинович приезжал в Москву, выступал. Ему активно «додавали» те почести, от отсутствия которых ему было больно и обидно. Он ушел четыре года назад во время гастролей в Ростове-на-Дону. Похоронен где-то в Баварии...

Самый обласканный властями и зрителями артист, который то ли смешил, то ли заставлял плакать. То ли наслаждался жизнью и успехом, то ли страдал из-за ее несправедливости. Люди с его уровнем значимости и популярности, пережив 90-е, могли позволить себе любые должности и фанфары. А ему аплодировали в крохотном цирковом шатре несколько сотен не говорящих на его языке людей.

Он то ловил свой лучик, то терял. Прятал в сумку и раздавал окружающим. Как выяснилось, это была реприза про него. Или про всех нас...

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