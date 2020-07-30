2020-07-30T18:29:01+03:00
Политика

Посол РФ в Минске: задержанные в Белоруссии россияне летели в другую страну

Дипломат заявил, что сотрудники частной охранной компании просто опоздали на свой рейс
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Посол в России в Минске Дмитрий Мезенцев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССПосол в России в Минске Дмитрий Мезенцев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Недоразумение, в которое попали задержанные в Белоруссии россияне благополучно разрешилось. Как выяснилось, они не собирались задерживаться в Минске.

- Они собирались вылететь в третью страну, но в этот день просто опоздали на свой рейс, - заявил посол в России в Минске Дмитрий Мезенцев.

Чтобы не ожидать нового рейса в воздушной гавани, мужчины заселились в санаторий "Белорусочка", который находится поблизости.

Отметим, что у 33-х задержанных в Белоруссии граждан России, которых официальный Минск назвал "боевиками" частной военной компании (ЧВК) Вагнера, по словам Мезенцева, оказался контракт с белорусской фирмой.

По предварительной информации, эта белорусская фирма занимается охранной энергетических предприятий за рубежом. Именно поэтому крепких мужчин приняли сначала за военных.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "никаких данных о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной задержания, не было".

Ситуация находится под контролем спецслужб России и Беларуси.

СМИ республики опубликовали видео предположительного задержания 32 "русских" членов ЧВК "Вагнер".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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