Посол РФ в Минске: задержанные в Белоруссии россияне летели в другую страну

Недоразумение, в которое попали задержанные в Белоруссии россияне благополучно разрешилось. Как выяснилось, они не собирались задерживаться в Минске.

- Они собирались вылететь в третью страну, но в этот день просто опоздали на свой рейс, - заявил посол в России в Минске Дмитрий Мезенцев.

Чтобы не ожидать нового рейса в воздушной гавани, мужчины заселились в санаторий "Белорусочка", который находится поблизости.

Отметим, что у 33-х задержанных в Белоруссии граждан России, которых официальный Минск назвал "боевиками" частной военной компании (ЧВК) Вагнера, по словам Мезенцева, оказался контракт с белорусской фирмой.

По предварительной информации, эта белорусская фирма занимается охранной энергетических предприятий за рубежом. Именно поэтому крепких мужчин приняли сначала за военных.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "никаких данных о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной задержания, не было".

Ситуация находится под контролем спецслужб России и Беларуси.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793368" frameborder="0"></iframe> СМИ республики опубликовали видео предположительного задержания 32 "русских" членов ЧВК "Вагнер".

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