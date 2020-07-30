Посол РФ в Минске: задержанные в Белоруссии россияне летели в другую страну
Недоразумение, в которое попали задержанные в Белоруссии россияне благополучно разрешилось. Как выяснилось, они не собирались задерживаться в Минске.
- Они собирались вылететь в третью страну, но в этот день просто опоздали на свой рейс, - заявил посол в России в Минске Дмитрий Мезенцев.
Чтобы не ожидать нового рейса в воздушной гавани, мужчины заселились в санаторий "Белорусочка", который находится поблизости.
Отметим, что у 33-х задержанных в Белоруссии граждан России, которых официальный Минск назвал "боевиками" частной военной компании (ЧВК) Вагнера, по словам Мезенцева, оказался контракт с белорусской фирмой.
По предварительной информации, эта белорусская фирма занимается охранной энергетических предприятий за рубежом. Именно поэтому крепких мужчин приняли сначала за военных.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "никаких данных о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной задержания, не было".
Ситуация находится под контролем спецслужб России и Беларуси.
СМИ республики опубликовали видео предположительного задержания 32 "русских" членов ЧВК "Вагнер".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков - о задержании россиян в Белоруссии: Мы ждем от Минска объяснений!
В Кремле категорически против выдачи задержанных Украине (подробности)
Александр Лукашенко о задержаниях в Минске: «Пургу не гоните»
Президент Белоруссии созвал экстренное совещание Совбеза (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU