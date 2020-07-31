Советы начинающим: как правильно сортировать домашние отходы, чтобы сохранить природу

Тысячи тонн старых вещей, использованных упаковок и несъеденных продуктов каждый год отправляются на помойку. А ведь многим этим предметам еще можно было бы дать вторую жизнь — достаточно просто отсортировать их от прочих. Так как правильно поступать с мусором сегодня и почему это важно?

Как перестать мусорить и начать сортировать

Из 60 миллионов тонн коммунального мусора, ежегодно производящихся россиянами, примерно половину составляет пригодное для переработки вторсырье. Но, к сожалению, действительно переработать пока удается только 6-7%. Основные причины столь низких цифр — устаревшие, но все еще широко применяемые технологии и порча вторсырья побочными факторами. Например, если испачкать макулатуру любыми жиросодержащими веществами, от машинного масла до оливкового, то к переработке она уже будет совершенно непригодна.

В результате до самого последнего времени мы имели удручающую ситуацию — ценнейшие ресурсы хоронили на свалках, которые захватывали все большие площади в непосредственной близости от населенных пунктов. Население регулярно протестовало, экономисты недоумевали, а инженеры ссылались на западный опыт экспорта мусора в наименее развитые страны.

Но недавно у российских властей кончилось терпение, и они вплотную занялись мусорной реформой. Поблизости от крупных городов работают мусоросортировочные и мусороперерабатывающие заводы, а населению доступно объяснили, что теперь судьба коммунальных отходов зависит только от него самого. Не хотите, чтобы ваш город окружало кольцо зловонных и вечно чадящих полигонов — начинайте сортировать мусор, тогда его можно будет переработать без расширения свалок и отравления природы.

Картон, бумага, пластмасса

О том, что многие компоненты коммунальных отходов пригодны к вторичной переработке, многие из нас догадывались еще с детства. Сбор металлолома и макулатуры, сдача бутылок и тряпья прочно входили в жизнь советских граждан. Сейчас технологии ушли далеко вперед, так что новую жизнь можно дать и пластмассе, и битому стеклу, и многим другим вещам и материалам. Но для этого их нужно отделить от того, что в принципе в переработку не годится.

Список этих стоп-продуктов, к счастью, довольно краток: пищевые отходы, одноразовая посуда, жиры, краска и запачканные предметы. Вот, пожалуй, и все. Конечно, как и везде, конкретная ситуация добавляет свои тонкости. например, не считаются макулатурой и не принимаются в переработку бумажные салфетки, фотографии, чеки и виниловые обои. Все это не стоит бросать в контейнеры для вторсырья.

Также нельзя выбрасывать ни в какие контейнеры энергосберегающие лампочки, ртутные термометры и батарейки от бытовых приборов. Все они содержат высокотоксичные компоненты и просто отравят природу, которую мы с вами договорились беречь. Для этих предметов создают специализированные приемные пункты, узнать о местонахождении которых в вашем городе легко и просто через интернет.

Сказано — сделано

Итак, что же необходимо сделать для того, чтобы присоединиться к экологически ответственным соотечественникам и начать сортировать свои домашние отходы? Просто заведите не один, а два мусорных пакета. В один, как и прежде, бросайте объедки, салфетки, полиэтиленовые пакеты, грязные и испачканные вещи. А во второй, с вторсырьем — стеклянные и пластиковые бутылки, сухие газеты, картонки, консервные банки, крышечки и пробки. Не забудьте только очистить все это от остатков еды.

Когда пакеты заполнятся, отнесите их на придомовую мусорную площадку и положите в предназначенные для них баки. В Москве, например, контейнеры для вторсырья синего цвета, а для неперерабатываемого мусора — серого. Здесь важно не перепутать, куда бросать ваши пакеты.

С этого момента отходы становятся заботой регионального оператора. Из разных контейнеров их забирают разные мусоровозы, и хотя везут в одно место — на мусоросортировочную площадку, но выход вторсырья из синих контейнеров куда дальше , чем из серых. А значит — вы только что уменьшили площадь свалок вокруг города и помогли вернуть в оборот ценное сырье, снизив нагрузку на окружающую среду! Спасибо вам за это.