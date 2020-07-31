По улицам дома возили: какие здания и зачем передвигали в Москве

В Москве возродили забытую практику передвижения зданий. На днях возле Савеловского вокзала, передвинули на сто с лишним метров водонапорную башню 1898–1899 годов. Видео уникального события широко разошлось по сетям. Несмотря на то, что в нашей стране передвижения зданий проводились еще в сталинские времена (а первые опыты и того раньше), нынешнее событие уникально. В водонапорной башне, весящей, кстати, 1600 тонн, понятное дело, никто не живет, и сместили ее не ради расширения улицы, как это практиковалось раньше, а ради сохранения самого объекта.

На участке, где выполняли передвижение башни, планируют построить жилой дом. Но прежде - передвинут еще два здания с сохранившимся фасадом: модельную мастерскую завода "Борец" на Складочной улице, 31 и сборочный корпус на Складочной, 2. Эти объекты будут использоваться как офисы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793345" frameborder="0"></iframe> В Москве впервые за 40 лет передвинули историческое здание..

В недалеком будущем (по предварительным данным, осенью) планируют передвигать еще и дом Римского-Корсакова на Остоженке, 4.

Вспомним, какие еще здания и зачем передвигали в Москве.

Сталинский план реконструкции Москвы

Как известно, крупные политические деятели не раз предпринимали попытки изменить вид Москвы. Столица нашей родины - это город с естественным развитием, что во многом неудобно. Если посмотреть на карты разных лет, можно увидеть, что улицы в городе и кривые, и неровные, и с зазубринами, будто бы погрызенные неведомыми зверушками. В отличие, например, от Петербурга, где применен регулярный план и все четко по линейке.

Спрямить московскую криванчу попыталась Екатерина II. Она мечтала для начала перелопатить Кремль, но вышло плохо. Кремлевская стена жестоко отомстила императрице и мы писали, как.

Следующие радикальные изменения внес Сталин. Приняв во внимание печальный опыт предшественницы, Кремль он решил не трогать, а вместо него - перелопатить всю Москву и, в частности, расширить и спрямить улицы и проспекты.

Яркая иллюстрация того, что хотел сделать Сталин - это улица Горького (ныне Тверская). Все улицы должны были стать такими прекрасными и широкими.

По мысли Сталина, московские улицы должны были стать такими же прямыми и широкими, как улица Горького (ныне Тверская).

Вопрос: как расширить улицу. Самый простой вариант - снести здания. Так, в основном, и поступали. Причем, снос производился эффектно. Старые дома не ломали, а сначала по обе стороны от них построили новые здания и лишь затем в один прекрасный день бабахнули то, что стояло посередине. Когда пыль осела, советские трудящиеся увидели новоявленный проспект.

Эффектный снос домов на улице Горького запечатлен в фильме "Новая Москва".

До войны массово переделывали и перемещали мосты. Длинные мосты с длинными подходами, неудобные для пешеходов, но комфортные для автомобилистов, по сути, стали первыми развязками. Часто они пробивались на новых местах и чтобы проложить мост - нужно было снести старую застройку. Если на пути стоял какой-нибудь дом 19 века, то его не жалко было и разрушить. Но что делать, если мешало новое здание, построенное 5-7 лет назад? Чтобы решить эту проблему, в 1935 году была создана контора, где за два года освоили технологию передвижки.

Г-образный дом, построенный несколько лет назад, мешал строительству Краснохолмского моста, поэтому одну его "ножку" было решено повернуть и передвинуть.

Первым переехавшим зданием стал многоквартирник в форме буквы "Г" на улице Осипенко. Он мешал строительству Краснохолмского моста и спрямлению Садового кольца. Правую длинную ножку буквы Г нужно было оторвать, повернуть на 20 градусов и отодвинуть на несколько десятков метров.

Операция прошла успешно. Сегодня этот дом благополучно стоит на улице Садовнической, дом 77, строение 1.

Так передвигали "ножку" здания.

В фильме "Новая Москва" 1938 года, есть смешной эпизод: художник, удобно расположившись возле окна, зарисовывает расположенное напротив красивое здание. И вдруг: у него на глазах дом "уезжает", как поезд.

Фрагмент фильма "Новая Москва" (1938).Из невышедшего на экраны фильма "Новая Москва" (1938)

Кстати, этот фильм, посвященный сталинским преобразованиям Москвы, содержит массу интересных и исторических кадров, в том числе - снос домов на улице Горького и процессы подготовки домов к переезду. Режиссер Александр Медведкин смело предложил, как должна выглядеть столица в будущем, после всех модернизаций. Однако вождю это видение не понравилось. Сталин картину запретил и впервые ее показали лишь спустя 60 лет, уже в девяностые.

Как двигали дома

Чтобы дом не развалился и не покрылся трещинами во время "поездки", его заключают в каркас. В фундаменте делаются сквозные отверстия, в них просовываются рельсы полметра шириной и здание стягивается по периметру. Потом рельсами протыкают дом сверху и приваривают к нижней металлической конструкции. Дом оказывается в металлической раме. Потом его тянут лебедками на новый фундамент. Передвижка занимает сутки, хотя подготовка процесса может продолжаться месяцами.

Чтобы дом не развалился, его заковывали в металлический каркас и перемещали вместе с людьми, присоединив гибкие системы коммуникаций.

Следующее переехавшее здание располагалось у Большого каменного моста. Это событие прекрасно описано в стихотворении Агнии Барто "Дом переехал" 1938 года. Мальчик Сема возвращается из Крыма и не может найти свой дом номер четыре, пока постовой не объясняет, что здание мешало на пути и его было решено перевезти в переулок. Особую радость доставляет чтение следующих строк:

Сёма бросился к соседям,

А соседи говорят:

— Мы все время, Сёма, едем,

Едем десять дней подряд.

Тихо едут стены эти,

И не бьются зеркала,

Едут вазочки в буфете,

Лампа в комнате цела.

— Ой,— обрадовался

Сёма,—

Значит, можно ехать

Дома?

На самом деле, домик мальчика Семы был не номером четыре: он располагался на улице Серафимовича 5/6. Но в остальном - все верно. Ехать действительно можно (и даже нужно) было "дома". Жильцам, которые боялись двигаться вместе с домом и хотели скрыться куда-нибудь подальше, специально назывались неправильные даты переезда, чтобы они не успели сбежать с подводной лодки. Передвижение было комфортным: даже детские башенки, построенные из кубиков в квартирах не падали. К зданию присоединялись временные коммуникации, так, что в квартирах был свет и телефон, и комфорт. Через несколько лет технологию освоили настолько, что когда передвигали глазную больницу, ныне расположенную в Мамоновском переулке, во время "поездки" там продолжали делать операции!

Тот самый дом из стихотворения Агнии Барто "Дом переехал".

Не было бы счастья, да переплюнули Америку

Есть легенда, что во время разработки Генплана реконструкции Москвы, Сталин провел по линейке линию на карте и сказал, что улица должна проходить так. Когда Иосифу Виссарионовичу возразили, что линия проходит по старинным домам, он ответил: "передвиньте, в чем проблема".

На самом деле, скорее всего, все происходило иначе. И чудесный доходник на Тверской не сохранился бы, если бы не стремление доказать Америке, что мы лучшие. Дореволюционная Тверская была красивой улицей с богатыми домами, торговыми заведениями. На старинной открытке видны два симпатичных дома. Скругленный дом слева на углу - это особняк Гудовичей в стиле модерн. Сооружение с аркой - Саввинское подворье. Как видим, располагались они окно в окно и разделяло их каких-нибудь 17-18 метров.

Старая Тверская была красивой улицей, но дома здесь располагались "окно в окно". Слева - Особняк Гудовичей. Справа- Саввинское подворье.

При расширении улицы эти дома сохранили, но раздвинули так, что каждый оказался задвинут в свой двор. Здание слева - в Брюсов переулок, дом справа - во двор на Тверской. Теперь их разделяет не 17, а 150 метров.

Возникает вопрос, почему дома все-таки сохранили, ведь, казалось бы, и не такую красоту ломали? Оказалось, что это история политическая. Саввинское подворье было крупным доходным домом весом в 23 тысячи тонн. Советские чиновники быстро смекнули, что у нас появился редкий шанс переплюнуть американцев. До этого мировой рекорд по передвижке держали они, переместив в Индианаполисе телефонную станцию весом 11 тысяч тонн. Дом передвинули, поставили рекорд и сохранили особняк эпохи модерна, который стоит по сей день под номером шесть на Тверской .

Сегодня Саввинское подворье располагается по адресу Тверская, дом 6.Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще одно политическое передвижение произошло на Тверской площади, где стоит памятник Юрию Долгорукому. На этот раз переехало здание мэрии, поставив, на этот раз, скоростной рекорд: 13 метров за 40 минут.

Переезд здания мэрии со скоростью 32 сантиметра в минуту стал самым "скоростным" в истории домодвижения.

Всего в Советской России передвинули почти сотню домов и на удивление удачно. Никто не пострадал, и ничего не обрушилось. Несмотря на то, что многие специалисты считали такие переезды данью моде без особой надобности, существуют экономические расчеты, показывающие, что стоимость передвижки равна третьей части стоимости расселения жильцов. То есть, в три раза дешевле передвинуть дом, чем построить новый.

Война помешала осуществлению Сталинского генплана, поэтому процессы расширения улиц были приостановлены на долгий срок.

Последним зданием, которое передвинули в Советском Союзе, был МХТ имени Чехова. С тех пор почти сорок лет здания никуда не ехали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793345" frameborder="0"></iframe> В Москве впервые за 40 лет передвинули историческое здание..

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