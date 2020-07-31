Льготы в связи с коронавирусом: какие выплаты россияне могут получить в августе

ПОВЫШЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ БЕЗРАБОТНЫМ

Для многих из тех, кто остался без работы, в августе продолжают действовать коронавирусные льготы. Их несколько — в зависимости от жизненной ситуации.

1) Тем, кто потерял работу после 1 марта, в августе пособие по безработице назначается в максимальном размере — 12 130 рублей (это МРОТ — минимальный размер оплаты труда). Средний заработок на прежнем месте работы, стаж, причины увольнения значения не имеют.

2) Индивидуальные предприниматели, свернувшие деятельность после 1 марта, имеют право на такую же выплату как и бывшие наемные работники — 12 130 рублей. Такую сумму они могут получать в течение трех месяцев после того, как были признаны безработными. Этот особый порядок для закрывшихся ИП действует до 1 октября 2020 года.

3) Для тех, кто имеет право только на минимальное пособие по безработице, оно составит 4500 рублей (а не 1500 руб.). В повышенном размере минимальное пособие предполагалось выплачивать с мая по июль 2020 года, но потом эту меру поддержки продлили на август.

4) Безработным родителям начислят по 3000 рублей на каждого ребенка — дополнительно к другим детским выплатам. Доплату может получить только один из родителей — она плюсуется к пособию по безработице.

Безработным повысили выплатыФото: Алексей БУЛАТОВ

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

На эту меру поддержки (дополнительно к тем, что уже существуют на детей до 3 лет) могут рассчитывать только малоимущие семьи — где среднемесячный доход на человека (включая детей) меньше среднего прожиточного минимума, установленного для конкретного региона. Размер пособия составляет половину регионального прожиточного минимума для ребенка — в среднем по стране это около 5500 рублей. Если в семье несколько детей от 3 до 7 лет, пособие выплачивается на каждого.

Это те самые выплаты, про которые президент Владимир Путин говорил еще в январском послании Федеральному собранию. Первоначально предполагалось начать их переводить с июля, но в связи с пандемией старт решено было сместить на июнь. При этом выплаты должны начислить и задним числом, за все месяцы с начала года. Поэтому если вы имеете право на новое пособие, но еще за ним не обращались — можете в августе получить сразу приличную сумму.

На допвыплаты на детей от 3 до 7 лет могут рассчитывать только малоимущие семьиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЕСЛИ ВЫ ЭТИ ДЕНЬГИ ЕЩЕ НЕ ПОЛУЧИЛИ…

Если вы этого до сих пор не сделали - до 30 сентября 2020 года, в том числе и в августе, можно подать заявление на «детские коронавирусные» выплаты, на которые имеют право все российские семьи, независимо от их дохода.

Это:

- по 5000 рублей на детей до 3 лет - за апрель, май, июнь

- 10 000 рублей на детей с 3 до 16 лет - за июнь

- 10 000 рублей на детей до 16 лет - за июль (на эту выплату заявление подавать не надо — ее начисляют автоматом всем, кто уже подавал заявления на предыдущие «детские» 5 или 10 тысяч).

Будет ли в августе еще одна выплата в 10 тысяч на детей? Такая идея выдвигалась. Но никаких решений об еще одной выплате не оглашалось — во всяком случае, пока.

Пени и штрафы за неуплату услуг ЖКХ не начисляются.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КАКИЕ ЕЩЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СОХРАНЯЮТСЯ В АВГУСТЕ

- Можно просить кредитные каникулы. На них имеют право те, у кого доход за последний месяц снизился не меньше чем на 30% в сравнении со среднемесячным доходом в 2019 году и у кого договор с банком подписан до 3 апреля 2020 года. Просить можно об отсрочке платежей или их уменьшении — на период до шести месяцев. Проценты при этом все равно будут начисляться. После окончания каникул вам составят новый график платежей.

- Пени и штрафы за неуплату услуг ЖКХ не начисляются. Только не надо это понимать так, что долги за коммуналку вообще отменяются. Не отменяются — если не оплатите их до 31 декабря (окончание моратория), пени вам насчитают сразу на всю накопившуюся сумму неустойки.

- Если в августе у вас истекает право на субсидию по оплате ЖКХ (по общему правилу, это право надо подтверждать по-новой каждые шесть месяцев) — вам все продлят автоматически еще на шесть месяцев. Никуда ходить с документами, подтверждающими, что вы не разбогатели, не надо. Это касается всех, у кого право на субсидию истекает с 1 апреля до 1 октября 2020 года.

- Если семья уже получает выплаты на первого или второго ребенка (не путать с новым пособием на детей от 3 до 7 лет), право на это пособие до 1 октября также продлевают автоматически, заявление подавать не надо.

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