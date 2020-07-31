2020-07-30T19:01:43+03:00
Анекдоты

Анекдоты: У нас невозможен китайский путь успешного построения капитализма - маловато китайцев

Лучшие анекдоты дня, 31 июля 2020 года
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Бабушка говорит внучке:

- Старших нужно слушаться, вот Красная Шапочка была непослушной, и Серый Волк съел ее!

- Вообще-то сначала он съел бабушку!..

* * *

- Ну как твоя новая сторожевая собака?

- Очень хорошая! Уже который день домой не могу попасть.

* * *

У одной девочки в телефоне отец и отчим записаны как «папка» и «новая папка»…

* * *

- Милый, я вчера такая пьяная была. Ты не помнишь, между нами ничего не было?

- Нет. Ничего не было.

- Что ж тебе так не везет-то…

* * *

Сейчас был на родительском собрании. На удаленке. Первый раз присутствую на собрании в рубашке и трусах. Иногда отключал камеру, чтобы глотнуть пива. Причем, судя по мельканию камер, не я один такой.

Мне понравилось.

* * *

Отличия между верующим и атеистом на самом деле минимальны. В мире около 4000 религий. Верующий считает, что неверны 3999, а атеист, что 4000.

* * *

Авторы школьного учебника «Новая история России» никак не могут определиться, с какой фразы должен начинаться их труд: «В мрачную пору социализма...» или «В старые добрые времена...»

* * *

Если вы краснеете, но не врете, то вы - гипертоник, если врете, но не краснеете, то - политик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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