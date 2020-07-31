Анекдоты: У нас невозможен китайский путь успешного построения капитализма - маловато китайцев
Бабушка говорит внучке:
- Старших нужно слушаться, вот Красная Шапочка была непослушной, и Серый Волк съел ее!
- Вообще-то сначала он съел бабушку!..
* * *
- Ну как твоя новая сторожевая собака?
- Очень хорошая! Уже который день домой не могу попасть.
* * *
У одной девочки в телефоне отец и отчим записаны как «папка» и «новая папка»…
* * *
- Милый, я вчера такая пьяная была. Ты не помнишь, между нами ничего не было?
- Нет. Ничего не было.
- Что ж тебе так не везет-то…
* * *
Сейчас был на родительском собрании. На удаленке. Первый раз присутствую на собрании в рубашке и трусах. Иногда отключал камеру, чтобы глотнуть пива. Причем, судя по мельканию камер, не я один такой.
Мне понравилось.
* * *
Отличия между верующим и атеистом на самом деле минимальны. В мире около 4000 религий. Верующий считает, что неверны 3999, а атеист, что 4000.
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Авторы школьного учебника «Новая история России» никак не могут определиться, с какой фразы должен начинаться их труд: «В мрачную пору социализма...» или «В старые добрые времена...»
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Если вы краснеете, но не врете, то вы - гипертоник, если врете, но не краснеете, то - политик.
ИСТОЧНИК KP.RU