«Яндекс» рассказал о будущем искусственного интеллекта

Самые современные технологии стали привычным героем как российских, так и зарубежных новостей. Исключением не стало и развитие искусственного интеллекта, который сегодня попадает в заголовки заметок не реже, чем Роскомнадзор, NASA или королевская семья. Эксперты «Яндекса» провели масштабное исследование о том, что писали СМИ об искусственном интеллекте в течение последних 10 лет.

По результатам исследования, чаще всего заголовки новостей, в которых ИИ выступает главным героем, рассказывают читателям о том, что он что-то создал: написал картину, сочинил музыкальную композицию, снял видео. Кроме того, если верить заголовкам, искусственный интеллект не редко диагностируют заболевания и прогнозирует исходы спортивных мероприятий.

Со многими сложными задачами нейросети справляются быстрее настоящего человека, поэтому журналисты зачастую делают акцент именно на нечеловеческой скорости. Фото: инфографика из исследования Яндекса

Отмечается, что со многими сложными задачами нейросети справляются быстрее настоящего человека, поэтому журналисты зачастую делают акцент именно на нечеловеческой скорости и пишут, что ИИ «меньше чем за секунду может поймать преступника» или «за несколько секунд собрать кубик Рубика».

Все с нетерпением ждут развития искусственного интеллекта и рассчитывают, что с годами он будет покорять всё новые и новые высоты. Иногда СМИ в заголовках указывают год, к которому ИИ достигнет какой-либо цели. Так, по самым популярным заголовкам получается, что искусственный интеллект в 2021 году внедрится в электросети Калининградской области, в 2022 сможет выражать эмоции, а в 2026 излечит рак.

Самое интересное развитие ИИ, судя по новостям, получит после 2039 года, когда по своим способностям сможет полностью заменить человека. Будущее человечества при таком исходе событий не самое завидное: в 2047 году нейросети начнут вытеснять человека, в 2060 превзойдут человека во всем. Уже к 2075 году, согласно заголовкам, искусственный интеллект уничтожит человечество, а в 6000 будет править этим миром.

Кстати, число 6000 имеет какое-то магическое значение и весьма часто упоминается в новостях про искусственный интеллект. Так, ИИ откроет именно шесть тысяч вирусов или найдет шесть тысяч новых лунных кратеров. В общем, даже не удивительно, что в 6000 году СМИ обещают начало царства ИИ на Земле. Так это или нет – проверим через четыре тысяч лет.

По исследованию «Яндекса», значительная группа публикаций указывает на то, что искусственный интеллект уже превзошел человека. Заголовки новостей то и дело сообщают о том, что ИИ вытеснит человека из какой-нибудь профессии. Причём среди первых кандидатов на увольнение — сами же журналисты, а также врачи и управленцы различных категорий.

Заголовок каждой двадцатой новости об искусственном интеллекте сообщает о каком-нибудь устройстве с ИИ. Чаще всего речь идёт о различных гаджетах, роботах, автомобилях и оружии.