России дали еще один шанс выкупить будущее своих легкоатлетов
Российской федерации легкой атлетики (ВФЛА) предоставили рассрочку для выплаты штрафа за попытки нарушить антидопинговое законодательство. ВФЛА до 15 августа должна внести две суммы – 5 млн и 1,31 млн долларов. Если она не сделает это, то будет исключена из World Athletics. Это значит, что российские атлеты не смогут принимать участие в международных соревнованиях, и снова тема смене гражданства российских спортсменов станет актуальной.
Письмо с просьбой представить отсрочку в World Athletics прислал министр спорта Олег Матыцин. Но ранее между Россией и Мировым атлетическим союзом шла очень жесткая дискуссия. В ВФЛА считали, что World Athletics ради денег пошла на шантаж, и под угрозой крушения карьеры спортсменов выбивает деньги. А Олег Матыцин так и заявил: «World Athletics берет в заложники спортсменов, которые не должны нести ответственность за действия прежнего руководства ВФЛА».
В свою очередь российские звезды легкой атлетики пытались влиять на ситуацию. Звучали разговоры о возможности уйти из сборной и выступать за другие страны. Но судя по всему появился шанс не доводить ситуацию до крайности. За время предоставленной отсрочки, возможно, удастся найти искомые 6,31 млн долларов. Хотя полностью напряжение в отношениях между ВФЛА и World Athletics это не снимет. И для возвращения флага российским атлетам еще очень далеко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российских легкоатлетов поставили на счетчик
Наших спортсменов могут не допустить до стартов даже в нейтральном статусе (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU