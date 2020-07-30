России дали еще один шанс выкупить будущее своих легкоатлетов

Российских легкоатлетов могут лишить возможность участвовать в соревнованиях Фото: REUTERS

Российской федерации легкой атлетики (ВФЛА) предоставили рассрочку для выплаты штрафа за попытки нарушить антидопинговое законодательство. ВФЛА до 15 августа должна внести две суммы – 5 млн и 1,31 млн долларов. Если она не сделает это, то будет исключена из World Athletics. Это значит, что российские атлеты не смогут принимать участие в международных соревнованиях, и снова тема смене гражданства российских спортсменов станет актуальной.

Письмо с просьбой представить отсрочку в World Athletics прислал министр спорта Олег Матыцин. Но ранее между Россией и Мировым атлетическим союзом шла очень жесткая дискуссия. В ВФЛА считали, что World Athletics ради денег пошла на шантаж, и под угрозой крушения карьеры спортсменов выбивает деньги. А Олег Матыцин так и заявил: «World Athletics берет в заложники спортсменов, которые не должны нести ответственность за действия прежнего руководства ВФЛА».

В свою очередь российские звезды легкой атлетики пытались влиять на ситуацию. Звучали разговоры о возможности уйти из сборной и выступать за другие страны. Но судя по всему появился шанс не доводить ситуацию до крайности. За время предоставленной отсрочки, возможно, удастся найти искомые 6,31 млн долларов. Хотя полностью напряжение в отношениях между ВФЛА и World Athletics это не снимет. И для возвращения флага российским атлетам еще очень далеко.

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