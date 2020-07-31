Слишком нравится моим подругам" - и еще 15 претензий, от которые слышит каждый мужчина

Хорошей женщине угодить трудно. Практически невозможно. Она всегда найдет повод для недовольства. Вот неполный список типичных женских претензий к мужчинам.

Он неласков со мной

У всех мужья как мужья: поцелуют, обнимут, комплимент скажут. А от моего слова нежного не дождешься. Подставишь щеку - поцелует нехотя, а чтобы сам - ни-ни.

Он слишком ласков со мной

Все-таки мужчина должен быть мужчиной, без всех этих телячьих нежностей. Дома еще ладно, никто не видит, а на людях так просто даже неловко показываться. Чмоки-поцелуи, взгляды влюбленные, объятия ни к селу ни к городу.

Он ничего мне не рассказывает

Пришел домой, включил телевизор. Спросишь: «Как день прошел?» - буркнет в ответ «нормально» и снова молчит. Ничего о нем не знаю. Вдруг у него на работе неприятности какие. Или наоборот - повысили его.

Он слишком много мне рассказывает

Пришел домой и начинается: представляешь, у нас сегодня на совещании начальник планового отдела минут сорок выступал, предлагал отказаться от проекта автоматизации производства, который мы уже утвердили. А еще мы с друзьями решили подарить Борису (ну ты его помнишь, кудрявый такой) сертификат в салон связи, пусть сам себе подарок выберет. Он правда думает, что мне это интересно?

Он какой-то бесхозяйственный

Допустим, гвоздь в стену он со второй попытки забьет. Но и на все остальное он тоже давно уже забил. Двери в доме скрипят, кран течет, ведро мусорное забито, телевизор сам по ночам включается - хоть бы хны.

Он какой-то уж слишком хозяйственный

Нормальный мужик гвоздь в стенку забьет и успокоится. А мой? Чуть дверь скрипнула, он уже достает набор своих инструментов дурацких, смазывает петли каким-то японским маслом. Пылесосу профилактику устраивает! Таблетки для стиральной машинки сам покупает - от которых накипи меньше. Лампочки в подъезде тоже сам меняет.

У него нет хобби

Свободного времени вагон, чем занять - на знает. Я ему: «Ты бы хобби себе завел, что ли?» Он отшучивается: «Хорошее хобби дорого стоит. А рыбалку я не люблю». Ходит по квартире, дурью мается. А это же, наверное, плохо, да? Человек же должен как-то развиваться, правда?

У него дурацкие хобби

В танчики играть часами - это еще ладно. Но он же начал коллекционировать макеты маяков. Тратит на них кучу денег, выписывает редкие экземпляры со всего света. И еще эта его дурацкая привычка тащить из всех отелей таблички «Просьба не беспокоить». Все стены в доме ими занял, фотографию детей повесить некуда.

Он не следит за собой

Ходит в самую дешевую парикмахерскую, причесочка - соответствующая. Дезодорант такой, что лучше бы от него потом пахло. Туфли почистить - только по моей просьбе.

Он чересчур следит за собой

Недавно узнала, сколько стоит его стрижка: девочки, наши салоны отдыхают! Парфюмерии у него больше, чем у меня, и все время новую покупает.

Мы слишком мало времени проводим вместе

На работу уходит рано, домой приходит поздно, я уже спать собираюсь. По выходным иногда тоже работает. Чуть свободное время - его к друзьям тянет, говорит, что ему нужно сменить обстановку. Иногда в кино сходим, но там не лучшее место для разговоров. Ну и откуда тут взяться родству душ?

Мы слишком много времени проводим вместе

Приходит с работы: «Дорогая, я дома. Отпросился пораньше, чтобы с тобой побыть». А я, между прочим, еду на всю семью на неделю готовлю. Переоделся во все домашнее: «Дорогая, давай вместе посмотрим фильм!» Утром специально на час раньше встает, чтобы завтракать вместе, хотя мог бы и поспать, ему ведь позже на работу. Я записалась в фитнес-клуб, и он себе туда же абонемент купил, вместе домой ездим. В гости идем - он и там от меня ни на секунду не отходит.

Он какой-то неспортивный

На третий этаж поднимается - уже одышка. В бадминтон с ним не поиграешь, через три минуты устает. В спортивном костюме выглядит как клоун. На пляже ему вообще лучше не показываться.

Он слишком спортивный

Утром - пробежка, вечером - фитнес-клуб. Два раза в неделю - теннис. Дома три тренажера. От кроссовок в прихожей тесно. Все пованивают. Вместо завтрака - протеиновый коктейль, на спортивное питание половина зарплаты уходит. Меня все время достает: ну когда мы уже начнем бегать вместе?

Он не нравится моим подругам

Прямо они, конечно, ничего не говорят, но видно же, что думают одно и то же: «Ну и что ты в нем нашла? Неопрятный, неостроумный, манеры так себе. Вон же вокруг сколько симпатичных мужиков». И ведь они не так уж и не правы, если разобраться.

Он нравится моим подругам

Слушайте, ну это же невыносимо: стоит нам где-то появиться, все подружки бросают своих кавалеров и начинают хороводы водить вокруг моего. С одной стороны, приятно, с другой - призадумаешься: а не уводят ли его подруженьки?