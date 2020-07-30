Ученые пересмотрели представления о среднем размере мужского достоинства

Помните знаменитый анекдот о социологах? Звучит он примерно так: “В деревне Вилларибо средняя длина мужского полового члена 15 см, а в Виллабаджо - 25 см. А все потому что в Виллабаджо проводились опросы, а в Вилларибо - замеры. Вот и все, что вам надо знать о социологических опросах и рейтингах.” Анекдот оказался пророческим. Но касается это не только жителей вымышленных деревень, а всей мужской половины человечества.

А судьи кто?

Долгое время в научном мире на основании многочисленных исследований сексологов считалось, что средний размер мужского хозяйства находится в пределах 15,2 - 16,2 сантиметров. Эти данные, естественно, моментально перекочевали в представления широких масс трудящихся. На этих представлениях о прекрасном основана и бурно развивающаяся индустрия увеличения мужских причиндалов, над которыми было пролито немало скупых мужских слез по причине несоответствия их “золотому стандарту”.

Так было до тех пор, пока профессору психологии Университета Клемсона (США) Брюсу Кингу не пришла в голову мысль проверить: а каким же образом проводились измерения в этой “деревне Виллабаджо”? Вернее, в этих исследованиях, на которые опираются сексологи.

Профессор Кинг проанализировал все научные работы по этой животрепещущей теме. Их оказалось около трех десятков. Выяснилось, что данные для этих исследований собирались тремя разными способами:

- На основании самоотчетов участников исследований.

- Замеры мужского “оружия”, находящегося в боевой готовности проводили сами ученые.

- Ученые измеряли фаллосы, которые находились в состоянии покоя. При этом использовалась методика, которая, образно говоря, по размеру кожи “удава” определяла, какой длины был “удав” при жизни.

Женщины узнали печальную правду раньше ученых.

Научные статьи из третей группы Кинг предложил отбросить, поскольку такая мудреная техника измерений была крайне неточной. Исследования, которые опирались на самоотчеты, демонстрировали очень большой разброс размеров. В одной из работ 130 студентов колледжа намерили у себя богатырские 17,8 сантиметров. В другом исследовании, где 64 процента опрошенных составляли граждане нетрадиционной ориентации, “калибр” главного орудия колебался от 15,24 до 25,4 сантиметров. В третьем исследовании авторы, пошли на хитрость, чтобы заставить мужчин честно сообщить размеры “хищника”, который скрывается у них в штанах. Во время набора волонтеров они говорили, что намерены раздавать презервативы, которые подходят им по размеру, поэтому и нужны точные данные. Сильно преувеличивать тут было не с руки (хотя без этого все же не обошлось), средняя длина в этом случае составила 14,15 см. Но большинство самоизмерений давали цифру в районе 15 - 16 сантиметров.

- Это как раз та цифра, которая не соответствует действительности, но соответствует социальным ожиданиям, - пишет Брюс Кинг в своем исследовании “Эрегированный пенис среднего размера: вымысел, факт и потребность в консультации”, - Представления мужчин о размере полового члена формировались под воздействием ряда факторов. Фаллос всегда воспринимался как символ мужественности. Кроме того порнография и эротическая литература делают акцент на большом размере этого органа. А в среде гомосексуальных мужчин существует настоящий культ большого фаллоса, поэтому они всегда привирают больше, чем гетеросексуальные мужчины. Не удивительно, что в опросе, где мужчин попросили предположить, каков средний размер члена в человеческой популяции, они назвали комплиментарную для себя цифру 15,8 см. Самое любопытное, что когда тот же вопрос задали женщинам они, вероятно на основании собственного опыта, назвали куда более реалистичную цифру 13,44 сантиметров. Почему мужчины врут? Они не желают бледно смотреться на фоне других. Им хочется соответствовать общепринятым критериям. Проблема в том, что эти критерии оказались ошибочными.

12,95 сантиметров - это звучит гордо!

Кстати, единственное исследование, где данные самоотчета потом перепроверялись учеными с линейкой в руках, дали такую картину: волонтеры намерили у себя 13,01 см, исследователи - 12,93 см. Но здесь мужчины были предупреждены, что результаты будут перепроверяться и фальсифицировать результаты изначально не было смысла.

Кинг предложил не учитывать данные исследований, когда мужчины сообщали о себе самостоятельно. В итоге осталось только 11 научных работ, где измерения ученые делали сами. Три из них пришлось отбросит, как недостоверные. В одном случае, у корейских военнослужащих намерили подозрительно мало - 11,88 см. В другом случае добровольцев набирали из числа завсегдатаев бара в мексиканском курортном городе Канкун. Там средний результат составил 14,98 см, но критики предположили, что на призыв ученых откликнулись только те выпивохи, которым было, что показать... В итоге число репрезентативных исследований сократилось до 8, размер выборки составил 1020 мужчин, а “габариты” причинного места - в среднем 13,76 см. Но сам Кинг говорит более обтекаемо: по его мнению средняя длина эрегированного пениса составляет от 12,95 до 13,97 см. А учитывая, что в таких исследованиях все же охотнее принимают участие мужчины с большим “достоинством”, норма находится, скорее всего, в нижних границах этого диапазона. Получилось, что средний размер уменьшился примерно на 2,5 сантиметра по сравнению с прежними научными представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо.

И это безусловно бальзам на израненную душу тех, кто в мужской раздевалке вынужден был уверять товарищей, что только что искупался под холодным душем. Теперь совсем другое дело! Как говорил Максим Горький, 12,95 - это звучит гордо! Это звучит великолепно! Хотя, возможно, я тут что-то напутал.

КСТАТИ

Профессор Брюс Кинг утверждает, что некоторые исследования выявили наличие зависимости между длиной полового члена и ростом человека. Косвенно на “масштаб личности” указывает и длина указательного пальца. А вот популярная теория, что длина пениса коррелирует с размером обуви, не нашла подтверждения.

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