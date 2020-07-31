Леонид Якубович: Отменяю я свой юбилей!

«Добрый вечер, здравствуйте, дамы и господа! Добрый вечер. Пятница. В эфире капитал-шоу «Поле чудес»!» - эта фраза звучит на Первом канале уже 30 лет и ассоциируется только с одним человеком - ведущим Леонидом Якубовичем. Добрый, усатый, седой дядька, что и просьбу выслушает, и привет передаст, и ребятеночку микрофон подставит, чтобы стишок прочитал. Однако этот образ далек от реальности настолько же, насколько капитал от шоу. Мы поговорили с ведущим «Поля чудес» и программы «Звезда на «Звезде».

- В свежем интервью вы сказали, что хотите удрать в день юбилея. Где находится место, в котором вы способны отрешиться от суеты и быта?

- Есть два места, где я чувствую себя совершенно комфортно и отрешаюсь от всякой суеты. Это ночь в кабинете, когда пишу. И кабина самолета или вертолета.

- Выходит, 31 июля намерены и творить, и летать?

- (Смеется.) Нет, в день рождения мы с семьей запираемся в одном укромном месте у моего приятеля. Об этом я написал стихи. И объяснил, почему не собираюсь собирать людей.

- Вы проговорились, что скоро запускаете новый телепроект на Первом канале.

- Нет-нет. Все не так. У меня есть десяток, на мой взгляд, неплохих проектов. Один из которых, вероятно, будет реализован. Я сейчас им занимаюсь. Где будет реализован - сказать не могу. Вроде как он планируется к выпуску, но ничего точного пока нет.

- Что за формат?

- Я придумал некую неожиданную форму телеинтервью. Если получится, буду рад. Если покажут на Первом канале - буду рад. Если нет - выйдет в другом месте.

- Вы рассказывали, как по просьбе высокопоставленного чиновника катали старушку на вертолете в Тверской области. А в одном из эфиров «Поля чудес» ходатайствовали о покупке рентген-аппарата в поликлинику Волгограда. Вас тяготит амплуа народного заступника?

- В редакцию программы всегда приходит огромное количество писем с просьбами. И люди звонят. Отказывать сложно. Почему не помочь, если есть возможность? Безумно раздражает другое: вопросы, которые загадочным образом попадают ко мне, могут решить любые чиновники минимального уровня на местах. Почему не решают? Хрен его знает. Бред какой-то!

- Да, аппарат так и не купили. Выходит, халатность или наплевательское отношение к людям?

- Абсолютная безответственность. Система разболталась. Надо взять гаечный ключ и довернуть гайки, потому что немыслимо это. Нехорошо по отношению к людям.

- Обычно вас воспринимают как вечно задорного ведущего «Поля чудес». Есть ощущение, что это не совсем так.

- Это называется «одиночество в толпе». Как у каждого творческого человека, в той или иной степени у меня это есть. Одиночество в любом случае существует. Потому что окружающим не очень понятно, чем ты занимаешься. Есть и недопонимание. Так устроен мир, с этим ничего не сделаешь.

- Как, на ваш взгляд, будет меняться телевидение в ближайшее время? Оно умрет, как многие предрекают?

- Телевидению придется очень сильно постараться, потому что конкуренция с интернетом огромная. И телевидению надо быть настороже. Вероятно, оно не пропадет никуда, будет существовать как факт.

- Сами следите за Ютубом, телеграм-каналами?

- Нет-нет. У меня на это нет времени. Иногда мне что-то показывают, но там порой такую чепуху пишут, что неинтересно читать.

- Порой и про вас сочиняют.

- Потому и не читаю.

- Есть ли у Леонида Якубовича как опытного летчика цель, которую только предстоит достигнуть? К которой вы стремитесь.

- Конечно! Мне жить надо. Семья, дети - все замечательно. Надо цепляться за это. Другой цели нет. Жить надо. По возможности весело.

Праздничный стих

Дорогие мои! Опасаясь

За здоровье родных мне людей,

За семью опасаясь, я, каюсь,

Отменяю я свой юбилей!

Вы поймете все верно, надеюсь,

Не сочтете отказ мой грехом,

Я общением с вами согреюсь,

Когда вас соберу за столом!

Вот, как только отступит зараза,

Этот час я теперь сторожу,

Соберу вас, поверьте мне, сразу,

Всех, чьей дружбой я так дорожу!

Канет в лету угроза, я знаю,

Мы откроем бутылки вина

И наполним стаканы до края,

Ну и выпьем за встречу до дна!

Спасибо и до встречи!

Как всегда ваш Л. Я.

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