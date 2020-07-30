Душераздирающие откровения: зачем знаменитости раскрывают шокирующие факты из детства

В последнее время среди звезд российского шоу-бизнеса возник новый тренд. Знаменитости откровенничают об ужасах своего страшного детства. Поклонники в соцсетях гадают, что на самом деле кроется за этим шокирующим контентом - желание удерживать интерес публики, мода на разоблачение насилия или искреннее желание звезд рассказать о пережитых ужасах и обратить внимание общества на проблему.

Лолита Милявская

lolitamilyavskaya Целый год общалась с талантливейшими режиссерами!

Эпатажная исполнительница многое пережила в своей жизни. Ее пытались изнасиловать в старших классах. Она не хотела пользоваться лифтом и решила спуститься по черной лестнице, где и встретила преступника. Лола не успела рассмотреть обидчика. Но сделала все, чтобы воспользоваться моментом и сбежать.

А за несколько лет до этого, когда ей было шесть лет, Лола стала жертвой домогательства. В эфире шоу "Что было дальше?" артистка поделилась своей болью.

"Я жила в Киеве, училась в первом классе обычной советской школы. А после уроков наступало самое интересное. Мы ходили в ближайший универмаг дружной компанией что-нибудь украсть из канцелярских товаров... Наши все уже стырили и ушли, а я осталась одна у прилавка. Вдруг я поняла, что в моей руке что то очень теплое...", - так описывала свою встречу с педофилом певица. К счастью, ей тогда удалось сбежать от извращенца.

Стас Костюшкин

stas_kostyushkin_official Стас Костюшкин показал своего единорога

Стас Костюшкин шокировал личной драмой. Когда певцу было восемь лет, его изнасиловали. Артист по сей день помнит жуткие детали пережитого. "Мы впятером поехали на поле. Нам по восемь лет. Мы играем, а потом я вижу, что кто-то идет. Здоровый парень. Я сразу побежал в палисадник. Он, увидев меня, говорит: «Пацан, ты вернешься?». Я стою, мне безумно страшно. Я понимаю, что ничего хорошо не может быть", - рассказал певец в эфире YouTube-шоу "Алена, блин". По словам Костюшкина, он всем своим видом показал, что намерен уйти. Тогда злодей произнес: "Ты тогда родителям вот этих четверых передай, где я их закопал".Стас, по его словам, понял, что сейчас его друзей убьют. "У меня трясутся ноги, но я вернулся обратно. А он говорит: «Все ложитесь». Он нас положил всех на землю...", - шокировал откровением музыкант.

Анна Седокова

annasedokova Если ваш будущий муж не делает вам такие фотографии, то не зовите меня на эту свадьбу

Певица выпустила книгу шокирующих откровений. В семилетнем возрасте она подверглась домогательствам со стороны маминого друга. "Ночами дядя Сережа не приходил ко мне. Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге..."

Певица призналась, что в одну из ночей не выдержала и закричала. "Мама прибежала мгновенно, все поняла без слов, и больше дядя Сережа к нам не приходил", - описала она пережитый ужас.

Алена Водонаева

alenavodonaeva Мама Стифлера на максималках

Звезда шоу "Дом-2" рассказала о том, что ее изнасиловали в 14 лет в эфире программы "Исповедь" видеосервиса Premier. Водонаева была откровенна как никогда. Ее первым мужчиной стал незнакомец, который сначала предложил подвезти девочку, а затем привел в свою квартиру и изнасиловал. Парализованная от страха Алена не сопротивлялась: «Я лежала и думала: только не убей меня». О произошедшем она не рассказала даже матери.