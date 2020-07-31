Вопрос дня: На что еще бы проверить наших депутатов и чиновников?

Анатолий КУЛИКОВ, экс-глава МВД:

- Не мешало бы еще хорошенько изучить, на ком женаты или за кем замужем их дети. А то, допустим, депутатский сын в браке с британкой или немкой, американкой. И они там, за рубежом, живут постоянно. Спецслужбы, западные разведки в любое время могут взять их на крючок.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Если у депутатов двойное гражданство, значит, при избрании они уже обманули народ и их надо срочно выгонять из Думы. Неплохо было бы проверить доходы тех чиновников, которые ранее не работали в бизнесе, но имеют огромные состояния. Поскромнее нужно быть!

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- На наркотики. Я это давно предлагал. Наркоманам не место на государственной службе. Что-то куришь? Нюхаешь? Колешь? Пошел вон! А после депутатов проверить на наркотики все школы.

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- Психологическое здоровье некоторых депутатов. А то они постоянно что-то хотят запретить - то соцсети, то доллар. Хоть стой, хоть падай. Может, у них есть проблемы с внутренним самочувствием?

Дмитрий ПУЧКОВ (Гоблин), Санкт-Петербург:

- Чиновники такие же граждане, как и все остальные. Перед законом все равны. Поэтому и проверять надо всех. В первую очередь на соответствие доходов и расходов. Если чиновник зарабатывает одну сумму, а тратит вдвое больше, и директор торгового центра делает то же самое, то нужно спросить обоих: а как так получается?

Антон, читатель сайта KP.RU:

- Я бы просто сократил и Госдуму, и Совфед раза в два. Сэкономили бы бюджетные деньги.

Оксана, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- На наличие валютных счетов за рубежом. Если счета есть, пусть срочно переводят деньги в Россию либо прощаются с должностью.