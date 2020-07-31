«Наконец обниму родителей»: Виктория Дайнеко вернулась в Россию после того, как 4 месяца не могла вылететь из США

Виктория Дайнеко наконец-то вернулась в Россию: певица, улетевшая весной вместе с 4-летней дочкой на отдых в США, застряла в этой стране почти на четыре месяца. Когда границы закрыли из-за пандемии, Виктория оказалась отрезанной от Родины. Неделю назад 33-летняя артистка опубликовала в Инстаграме «пост отчаяния», в котором рассказала, как она мечтает вернуться домой. Певица постоянно покупала билеты, но регулярные перелеты отменяли, а попасть на вывозной рейс оказалось не так-то просто. «Быть запертой в чужой стране одной с ребенком — это не то чему бы вы хотели завидовать, - написала тогда Виктория. - Российская Федерация вывозит граждан из других стран только вывозными рейсами. Я мечтаю об этом рейсе с апреля».

И вот теперь певице удалось вернуться в Москву. В Инстаграме Дайнеко рассказала, как она счастлива снова оказаться в Россию, по которой очень скучала.

- Когда я увидела любимую оранжевую форму бортпроводников, я была безмерно счастлива! Я так люблю Аэрофлот и так люблю Москву, - написала Вика. - Всего каких-то 2 недели самоизоляции (для вывозных реи сов ее никто не отменял), и я наконец смогу обнять своих родителей. В моей жизни это абсолютный рекорд проведенного времени в другой стране. В общей сложности получилось 4,5 месяца. Вместо того, чтобы прилететь 10 апреля, мы оказались дома в конце июля.

Виктория отдыхала в Калифорнии, но потом перебралась в Нью-Йорк, поскольку именно из этого города чаще летали вывозные рейсы в Россию, и шансов попасть домой отсюда было гораздо больше. Дайнеко рассказала, какими путями сейчас можно выбраться из Америки в Москву.

- Вариантов было много на самом деле (через Европу 1-2 пересадки, через Минск 2 пересадки и автобус, через Турцию 1 пересадка с перерывом), - рассказала певица. - Но когда летаешь с 4-летним ребенком, рейсы с пересадкой совсем не удобные. Поэтому мне был важен прямой рейс Аэрофлота. В Америку они летали исправно, а вот обратно нет. Только вывозной рейс. Первые коммерческие билеты продавались на 1 августа, я конечно их купила. Если честно, билеты через Турцию я тоже купила на всякий случаи . Параллельно я сильно заранее регистрировалась на госуслугах для вывоза. В телеграмм-чат всегда выгружают данные о рейсах с ссылкой на бронь мест. В Калифорнии рейсов было гораздо меньше, поэтому мы сменили штат на Нью-Йорк. Желающих улететь много, билеты раскупали за пару часов после объявления нового расписания вывоза. Когда регулярные рейсы с 1 августа из США все-таки отменили, и я отчаялась (мягко говоря, я очень ждала этот самоле т), каким-то чудом нам удалось попасть на гуманитарный рейс в самый последний момент. Буквально утром в день вылета нам сообщили новость, и мы бегом помчали в аэропорт. Наши билеты на отмененный рейс зачли, и ничего не пришлось покупать дополнительно. Хотя я купила б и третью пару билетов, если бы понадобилось.

victoriadaineko Если честно, я никогда не понимала злости людей на тему того «что ты улыбаешься на фотографиях, если пишешь, что так хочешь домой». Почему нельзя восхищаться Нью Йорком и при этом очень сильно хотеть домой?

Виктория признается, что жизнь в Америке – далеко не сахар, и она, конечно, совсем не рассчитывала оставаться в Штатах так надолго.

- Жизнь сказочна, только когда у тебя очень много денег. А если их не очень много, то спорных вопросов много, - считает она.

К тому же в США Виктории приходилось постоянно тревожиться за свое здоровье и здоровье дочки. В Америке у них была только туристическая медицинская страховка, и если бы они заболели коронавирусом, то певицу ждали бы непомерные расходы.

- В отличии от Калифорнии в Нью Йорке жизнь кипит, все на улице в масках и если вдруг на секунду ты ее снимешь, кто-то рядом обязательно произнесёт фразу «ma’am, you should wear a mask” (Вы должны носить маску – Ред.), - поделилась своими впечатлениями звезда. - Кстати в туристическую медицинскую страховку не входит ковид, поэтому нам нужно быть аккуратнее всех переживающих за своё здоровье, потому что любые медицинские расходы в США, не покрытые страховкой, это не то с чем любой человек хотел бы столкнуться.