Все ради молодой жены: 82-летний Андрей Кончаловский учится садиться на шпагат

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский прожили вместе 24 года. Тем не менее, режиссер не устает удивлять свою молодую супругу. Недавно, например, 82-летний мэтр отечественного кино решил, что ему просто необходимо сесть на шпагат. Теперь Кончаловский ежедневно тренирует растяжку, для чего купил специальную машинку. Об успехах мужа Юлия рассказала в новом выпуске своего шоу «Мне это нравится!» на YouTube.

- Меня ничего не может замотивировать, если я внутренне не убеждена. Но меня может вдохновить мой муж, которого я знаю половину своей жизни. Он третьего дня купил машинку для растяжки на шпагат. И он каждый день растягивает себя — там крутишь колесико, и раздвигаются ноги. Он сказал: "Я до Нового года сяду на шпагат'', - сообщила Высоцкая.

Ради молодой жены режиссер ежедневно тренирует растяжку.Фото: EAST NEWS

Поклонники просят Юлию делиться новостями о растяжке Кончаловского и надеются, что к Новому году Высоцкая опубликует в Инстаграме снимок долгожданного шпагата. Подписчиков Высоцкой восхищает тот факт, что супругам удалось пронести свою любовь через года, сохранив в браке пылкость и страсть. А ведь многие предрекали их союзу скорый крах из-за большой разницы в возрасте – целых 36 лет. Но, похоже, она совсем не мешает супругам. Не так давно в Инстаграме Андрей Кончаловский поделился своим секретом семейного счастья.

- Карантин многих поставил в такие условия, когда нужно жить вместе. Круглосуточно, каждый день, много недель подряд. В этой ситуации важно научиться понимать друг друга, дарить близкому человеку радость и получать радость от общения. Это непросто. Но есть короткое правило, которое может помочь: прощайте быстро, целуйте медленно, - посоветовал 82-летний режиссер.

Впрочем, у Юлии Высоцкой есть свой секрет счастливого брака. Она выбрала классический вариант – путь к сердцу мужчины лежит через желудок. 46-летняя актриса прекрасно готовит, ее программа «Едим дома» много лет остается одной из самых рейтинговых на отечественном ТВ. Юля - автор нескольких кулинарных книг. При этом жена режиссера сохранила по-девичьи стройную фигуру. Многие удивляются: и как ей это удается, учитывая, что она постоянно стоит у плиты. В ответ актриса раскрыла свой секрет: "Готовить можно, есть - нет". Все, что она готовит перед камерой, съедает ее семья или члены съемочной группы. Сама Юля в лучшем случае только пробует свои кулинарные шедевры, ограничиваясь парой ложек или крошечными кусочками.

Андрей Кончаловский знает, как сохранить страсть в браке. Фото: Инстаграм.

Высоцкая и Кончаловский познакомились в 1996 году на фестивале «Кинотавр» - будущие супруги ехали вместе в лифте. Дочери пары Марии сейчас 21 год, сыну Пете — 17 лет.

Несколько лет назад Кончаловский и Высоцкая вместе с дочкой Машей во время отпуска во Франции попали в аварию, девочка получила тяжелые травмы и продолжительное время была в коме. Затем последовал долгий процесс реабилитации.

О состоянии Маши звездные супруги предпочитают не рассказывать прессе. Три года назад Юлия Высоцкая в интервью одному из глянцевых журналов осторожно упомянула, что ее дочери стало лучше:

- Мы работаем, мы движемся, пока очень-очень медленно, - рассказала актриса.