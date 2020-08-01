Похудевшая Мария Кожевникова похвасталась снимком в купальнике

Мария Кожевникова в отличие от многих звезд пока так и не собралась в отпуск. Но зато 35-летняя актриса позволила себе короткий перерыв в работе: она отправилась на три дня в подмосковный санаторий. Артистка поделилась в Инстаграме снимком, на котором она позирует в черном купальнике. Поклонники пришли в восторг: за последнее время Мария заметно похудела и выглядит сногсшибательно.

Кожевникова рассказала, почему решила отдохнуть именно в санатории.

- Я, если честно, после рождении Василька у врачеи , кроме детских, вообще не была. Стыдно, конечно, но не могу я в повседневной жизни найти возможность, чтобы пройтись по всем врачам. За три дня сделаю все, плюс отдохну! Ведь своим сыновьям я тоже нужна отдохнувшая, энергичная и веселая! – написала она на своей странице.

mkozhevnikova Я , если честно, после рождении Василька у врачей, кроме детских, вообще не была.

Еще недавно Мария жаловалась, что серьезно поправилась во время самоизоляции. Теперь же она может с гордостью демонстрировать свою фигуру в купальнике: Кожевниковой удалось сбросить восемь килограммов. Актриса сочетает разумное питание с занятиями спортом, и результат не заставил себя ждать.

В санаторий Мария уехала одна, без мужа и детей. Кожевникова и бизнесмен Евгений Васильев воспитывают троих сыновей, младшему из которых, Василию, всего два года. Старшим наследникам артистки чуть больше: Ивану 6 лет, Максиму — 5. К слову, не так давно актриса призналась, что до сих пор не расписана с отцом своих троих детей. В 2013 году пара обвенчалась в православном храме в Ницце. Однако с тех пор супруги так и не дошли до загса и не поставили штамп в паспорте.

В случае развода делить им нечего: дом в Подмосковье, в котором живут Мария и Евгений, арендованный. Пара снимает особняк и пока не собирается обзаводиться собственным. Кожевникова признается, что они мечтают о большом доме, в котором у каждого ребенка была бы своя детская. Пока что супруги только идут к своей мечте и копят деньги на строительство собственного семейного гнездышка.

mkozhevnikova Мария Кожевникова с сыновьями.

Муж Кожевниковой – не публичный человек и практически не появляется рядом с ней на тусовках. По словам актрисы, ему не нужна известность, и пиариться за счет жены Евгений считает унизительным для себя. Познакомилась супруги в компании общих друзей. То, что этот мужчина стал очень важным для нее, Кожевникова поняла три месяца спустя, когда заметила, что каждое утро в первую очередь звонит Евгению, а не маме, как это было всегда.

- Я впервые почувствовала себя как за каменной стеной, Женя окутал меня заботой, до него я всегда проблемы решала сама, - рассказывала актриса.

mkozhevnikova Мы все такие разные, но крепко держим друг друга за руки!

Супруг Марии занимается IT-технологиями.

- Муж у меня очень силен в точных науках. В школе Женя постоянно участвовал в олимпиадах по математике, - рассказывала Кожевникова в интервью «Комсомольской правде». - Правда, учителя часто ставили ему четверки - только за то, что он писал готовый ответ, который рождался в голове, без письменного пояснения к решению задачи. Он вычислял все в уме. Потом с двух экзаменов поступил на мехмат МГУ, при этом никогда ничего не зубрил. У него эти способности унаследованы от отца. Он уже в 27 лет возглавлял закрытую лабораторию.