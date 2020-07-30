Астролог Василиса Володина предсказала вторую волну коронавируса в ноябре

У астрологов с началом пандемии ажиотаж – спрос на индивидуальные прогнозы в кризисные времена растет. В это сложно поверить, но даже те, кто лишился работы тратят сбережения на предсказания о том, когда и как наладится их жизнь. О востребованности, к примеру, астролога Василисы Володиной можно судить по графику записи – сейчас она берет заказы на осень: цена за индивидуальный гороскоп на пять лет и личную консультацию 210 тыс. руб. Можно заказать срочный гороскоп от звезды «Давай поженимся!», но придется доплатить за срочность – астропрогноз через две недели после заказа обходится в 300 тыс. руб.

А мы изучили свежие предсказания Василисы Володиной, которые она публикует на своем сайте и канале на YouTube. Володина объясняет: «Текущая пандемия развивается в том же ритме, в каком формируется соединение Юпитера и Плутония». Астролог говорит, что особенно сильным взаимодействие планет было в апреле, когда и началась сильная вспышка коронавируса в Европе. Следующее усиление – в конце июня. В настоящий момент соединение Юпитера и Плутония ослабло, но их следующая встреча на небе случится в ноябре. Отсюда Володина делает вывод о возможном очередном всплеске распространения вируса в ноябре.

Василиса Володина обозначила пять «астрофеноменов», которые нас ожидают в ближайшее время.

Первый - ретроградность Марса в Овне (с 10.09 по 11.11) усилит напряженность в мире, в том числе военную: может принести конфликты и распри обывателям. Неприятные, но потенциально прибыльные ситуации в высоко рисковых видах бизнеса.

Второй – на его фоне ретро-Меркурий во второй половине октября уже привычная, почти родная мелочь. Тем более, что в знаке Скорпиона она будет не так остро ощущаться как обычно.

Третий - третье соединение Плутона с Юпитером в ноябре. Период март - июнь все еще помнят. Ноябрь - риск продолжения.

Четвертый - ингрессии Юпитера и Сатурна в Водолей с последующим там соединением в декабре самое главное в этом списке. Они запускают новый большой «воздушный цикл» и изменения в мировой экономике не много ни мало на 200 лет.

Пятый - увеличивает важность последних месяцев года пара затмений (30 ноября и 14 декабря).

Еще один телеастролог Тамара Глоба также сделала прогноз об окончании пандемии: «Меры, которые были приняты в апреле, мая, июне принесут очень важную отдачу для нас, и мы сможем это оценить, особенно в следующем году». Глоба говорит, что вся эта ситуация будет длится целый год, принимая разные формы.

Тамара Глоба предсказала возвращение к жизни без ограничений в 2021 году.Фото: Личный архив героя публикации

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