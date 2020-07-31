Записки киевлянки: Народ тут все меньше доверяет власти и уже ни на кого не надеется

Заведи кота и не бойся, что в тебя бросят гранату во дворе

Сегодня на руках у граждан Украины, только по официальным данным, более 2 млн. единиц боевого оружия, что показал захват заложников в Луцком автобусе. Как могло так случиться, что горе-террористу удалось продержать в страхе и напряжении почти всю страну, не говоря уже о самих жертвах украинского «балаган»-теракта. И только сейчас, спустя шесть лет с начала войны на Донбассе, здесь, наконец, решили усилить контроль за оружием. Еще один террорист, которого прозвали «Полтавским Рэмбо», шестые сутки прячется от сотрудников МВД в лесах. Народ тут все меньше доверяет власти и уже ни на кого не надеется. И уж тем более, на «слуг народа», рейтинг доверия к которым падает все ниже. На днях президент Зеленский, комментируя события в Луцке, пафосно произнес, что «жизнь человека - наивысшая ценность», и даже можно было бы в это поверить, если бы красивые слова постоянно тут не расходились с делом.

На днях звонил знакомый и поделился тем, что хочет взять кота из приюта, что б «снять стресс». У нас чуть ли не в каждом дворе теперь развелось огромное количество кошек, собак, которых подкармливают соседи-альтруисты: в основном этим занимаются старухи неадекватного вида, но есть и молодые любители животных. Шесть лет войны на Донбассе многих киевлян «сломали» психологически. Столько народу помешалось на войне с Россией, а настоящей войны-то не оказалось. Война есть, но точно не с Россией. Чтоб не думать, многие предпочитают кормить бездомных животных.

Не бывать улице Российской в городе – матери городов русских

На днях президент Украины позвонил президенту России, и реакция националистов не заставила себя долго ждать. Практически по всей стране, и не только в Киеве, прокатились волны митингов против «предателя» Зеленского, с требованием его отставки. Стало также известно, что Леонид Кучма ушел из группы переговорщиков по конфликту на Донбассе. Возможно, что с его уходом будет меньше иллюзий и вранья, но тут все прекрасно понимают, что от Кучмы уже ничего не зависит, а на мир мало кто надеется. По всему городу идет активная предвыборная кампания за пост мэра столицы. Киев по обыкновению увешан билбордами с фотографиями кандидатов, которые обещают «европейские кущи». На днях остановила меня на улице симпатичная девушка с планшетиком для соцопроса.

- А как сейчас киевляне настроены? - поинтересовалась у той.

- Очень много разочарования и раздражения. В основном люди негативно отзываются о партии «Слуга народа», к Зеленскому относятся все хуже и хуже, а вот неподалеку от Киева, в городе Белая Церковь вновь хотят голосовать за Петра Порошенко, - искренне ответила молодая, крепенькая и взмыленная как боевая лошадка барышня. По ее словам, в Киевской области уже ожидают новых, еще более суровых тарифов на отопление, а в Киеве - более половины тех, кого та опросила, готовы вновь проголосовать за Кличко, который продолжает переименование улиц столицы. Вот теперь не будет улицы Российская: улицу назовут именем очередного героя АТО.

Экс-президент Петр Порошенко посетил пикет участников АТО.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вы хотите жить хуже или лучше?

На днях встретила знакомую, и чтоб завязать беседу, спросила ее о деревце алычи, на котором не оказалось желтых плодов:

Вы не знаете случайно, где это деревце? Может я перепутала его? - спросила женщину, которая очень вежливо стала отвечать мне на украинском языке:

- Нет, не обращала внимания на алычу. Но вы не огорчайтесь так сильно. На следующий год все будет: и алыча, и закончится эпидемия, и все будет хорошо, - поддержала меня дама на чистом украинском языке, не сделав никакой попытки перейти на русский язык.

Ухоженная немолодая женщина с маленькой собачкой - йорком, сделала вид, что не узнала меня, а вот я ее узнала: та бывала в доме моей свекрови (доцента университета), где говорила по-русски и жаловалась, как сложно ей дается украинизация, как трудно читать лекции по-украински. Что случилось с ней, дамой 80 лет, отказавшейся от русского языка? Когда, в какой момент украинская интеллигенция «забалакала» даже в быту, уперлась рогом против всего русского? В общем, хорошо, что женщина меня не узнала или сделал вид, что не узнала. А и не надо меня узнавать, невидимки мы.

И еще одна встреча во дворе произвела на меня впечатление. Соседка по дому, назовем ее Галина Петровна, родом из Минска, где по сей день живут ее сестры и многочисленная родня, с которой та общается по скайпу, поделилась откровением, что терпеть не может Лукашенко, а ее родные, которые там живут, они все за «Бацьку»

- Выборы будут в Минске беспокойными, но победит Григорьевич, - жестко, как-то зло бросила Галина Петровна, которая в свою очередь очень поддержала Майдан.

- А вам то зачем, чтоб была заваруха в Минске? Вы хотите, чтоб ваши родные жили хуже?

Но ответа я так и не получила. А ведь многое, что сегодня не устраивает граждан бывшего общего нашего, теперь уже постсоветского пространства началось с украинского Майдана. Тогда словно по злому умыслу кто-то разбил огромное дьявольское зеркало, осколки которого рассыпаны по сей день, а жизнь простых людей усложнилась в разы.

Почему–то вспомнилось как шесть лет назад, когда началась война на Донбассе, многие искренне полагали, что все закончится за три месяца, причем украинцы, каждый раз идя на выборы, были уверены, что «должно стать «краще ниж було» (лучше чем было, - прим авт.). Но ведь не получается почему- то. Украина стала такой страной, где оказалось легко поломать жизни, но не поломать «коррупционные священные схемы».

Сегодня Киев постоянно кто-то минирует, гранаты взрываются прямо в урнах, на остановках общественного транспорта, но при этом продавцы овощей и фруктов на улице уже разрешают все набирать своими руками, а карантин продлен до 31 августа.

Мы все «набрали» своими руками. И когда тут шесть лет «утюжат» своих же граждан на Донбассе, говорить о ценности человеческой жизни весьма цинично.